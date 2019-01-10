华为风波·中国大使撰文抨加拿大·“西方白人主义作祟” 中国驻加拿大大使卢沙野再次公开撰文，指责加拿大处理拘捕华为副董事长孟晚舟案采双重标准，是“西方中心论”和“白人优越论”作祟。

（加拿大·温哥华10日讯）中国驻加拿大大使卢沙野再次公开撰文，指责加拿大处理拘捕华为副董事长孟晚舟案采双重标准，是“西方中心论”和“白人优越论”作祟。

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文章一出，加拿大国内舆论一片哗然。

卢沙野在国会山庄时报（The Hill Times）署名，以“不要让傲慢与偏见蒙蔽双眼和灵魂”为标题，指控加拿大等一些西方势力一贯对中国采取双重标准，法治只是他们实现政治目的的工具，所做所为是对法治的嘲弄和践踏。

对于外界批评中国拘捕加拿大人报复。卢沙野写道：“在一些人眼里，中国的任何自卫行动都是对加拿大的侵犯。人们对我们说，‘当别人打你的左脸时，你要把右脸伸过去’。然而，我从来没见过他们自己这样做过。”

卢沙野还表示，加拿大拉上美、英等国家就以国际社会名义向中国施压，要求中方放人。难道屈指可数的几个西方国家就能代表国际社会吗？在动辄以国际社会自居的某些人眼里，非西方国家都不是国际社会成员，国际事务也只有他们几个国家说了才算。

卢沙野指出，当中方要求加方释放孟晚舟，切实保障她的合法正当权益时，在媒体上发表言论的菁英人士口口声声称加是法治国家、司法独立，要依法行事。但当加国公民在中国涉嫌违法被拘押，他们完全不顾中国也有法律，蛮横要求中方立即放人。在他们眼中，加拿大等西方国家的法律才是法律，需要遵守，而中国的法律不算法律，不值得尊重。

文末，卢沙野强调，某些人之所以习惯傲慢地采取双重标准，归根结柢，还是西方中心论和白人优越论作祟。

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在这样的语境下，法治只不过是他们实现政治目的的工具，是在国际上推行霸权主义的遮羞布罢了。他们所做所为不是对法治的尊崇，恰恰是对法治的嘲弄和践踏。

这是卢沙野第2度以大使身份在加国媒体发文痛批驻在国，对西方外交圈来说极为罕见。