林肯头像铜币市值820万 1947年，美国一名16岁男孩卢斯特买午餐时，在找零中发现一枚刻有林肯头像的铜制美分硬币。这枚硬币如今被认为是美国1943年期间，短暂出现的稀有制品。因此预计硬币可以200万美元（820万令吉）的价格卖出。

（图：网络照）

1947年，美国一名16岁男孩卢斯特买午餐时，在找零中发现一枚刻有林肯头像的铜制美分硬币。这枚硬币如今被认为是美国1943年期间，短暂出现的稀有制品。因此预计硬币可以200万美元（820万令吉）的价格卖出。

广告

这个硬币的出现非常罕见，基于1943年世界二战，美国政府要求铜料作为军事用途，因此当时的林肯头像“铜币”，其实是在涂有锌的钢制平板上制成。然而，位于费城、旧金山和丹佛的铸币厂，在制造刻有林肯头像的铜制美分硬币时，误放铜料，因此估计制出10-15枚真铜币，并在市面流通。

当时16岁的卢特斯曾和美国财政部联系，只是财政部回应：“1943年期间没有制作铜制美分硬币，所有硬币都是在涂有锌的钢制平板上制成”。于是卢特斯便将这枚铜币收藏至今。

这个铜板在周三的拍续价格是12万美元（49.2万令吉）。不过报道指出，拍卖场合曾在2010年出现一枚相似硬币，当时拍卖价格达170万美元（697万令吉），由此估计卢特斯的铜板拍卖价格应会更高。