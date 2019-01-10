成人美术班 ‧ 没有年龄界限，只要你愿意学。 现代的父母都会把孩子送到课外的兴趣班，让孩子学习他们喜欢的活动；而成人也需要找寻他们的兴趣班，成人美术班就是其一，让大家打破课堂上的年龄界线，用一支笔、一张画纸或画布，找到了他们的人生嗜好。

杨应平（中坐者）与学生举行联展，展出81幅作品。（图：星洲日报）

在这个课室内，有顶尖上市公司的高阶主管、有为兴趣而来的人、有为提升自己教学能力的人、有为找寻自己梦想的人，他们的年纪从最小的21岁，到最年长的70岁，他们都是在快乐的作画，用心画出自己最喜欢的东西。

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现代的父母都会把孩子送到课外的兴趣班，让孩子学习他们喜欢的活动；而成人也需要找寻他们的兴趣班，成人美术班就是其一，让大家打破课堂上的年龄界线，用一支笔、一张画纸或画布，找到了他们的人生嗜好。

也许我们都会觉得上了年纪，要学习一样新东西很难，但教了成人美术班20年的杨应平却不这么认为，儿童美术班是注重个人创作启发，而成人班则是创作与技术并重，只要有心学，半年至一年之内就可以看到明显的进步，2至3年内就可以画出自己的风格。

在他的成人美术班里，年纪最小的只有21岁，最年长的有70岁，不管年龄大小，一开始都会注重基础训练，打好基础对未来艺术创作有很大帮助，而素描就是基本功。

“成人美术课是让不同阶层的成人，有个让自己沉淀下来的空间，他们每个星期来一次或两次，静静在这里作画几个小时，放松自己，培养自己的嗜好。”

他直言，成人与儿童学生不同之处，是成人已经不可能回到如儿童纯净初心，生活历练与想法，都会在画中呈现出来，他们可以应用各种形式，从写实到印象、立体派，学生可以根据自己喜欢的形式来作画。

杨应平与他的参展画作。（图：星洲日报）

“但因为成人学生当中，也不乏有美术底子的，相对的成人班老师要有十八般武艺。所以即使不会画画，甚至连握笔也不会，只要喜欢画画我就可以教。当然也有一些学生心急要毕业，开画展，要如何应对及把这些学生引导回正轨，才是我最大的挑战。”

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他也坦承，学画画不是便宜的嗜好，原料、画纸、画布、学费；当达到一定水准之后，要办画展、裱画等，不过能够找到自己的兴趣与嗜好，还是值得的，尤其是退休人士，正好是消磨时光的嗜好。

他表示，他的成人学生当中，女学生居多，可能因为女性比较有耐心、能够“坐得住”，画一幅画就用上几个小时，而男性则比较喜欢动感的运动吧！

“除了培养兴趣之外，有的学生说，他们来上课是要弥补小时候没有机会学画画的遗憾，现在自己有能力，就可以圆自己的梦想。”

为了鼓励学生，杨应平从2011年开始，就会不定期的与学生联办画展，今年已经是第三度与学生开联合画展。

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这项名为“启发3”联展，从1月5日开始在雪兰莪万达镇1Utama广场三楼（新翼）举行，展出26位学生及杨应平合共81幅画作，为期一个月。

杨应平表示，这项画展筹备了两年左右，包括收集学生满意的作品，从半抽象、写实、混合媒介都有。在筹备过程中，学生不但要作画，还要参与设展过程、裱画、卖画，与参观者交流，这些都是平时在课堂上学习不到的，筹备一个画展让学生们学习到更多。

李 秀 梅：画 画 是 我 减 压 的 方 式

李秀梅希望有朝一日可以成为全职画家，开个人画展。（图：星洲日报）

李秀梅，曾经在美术学院念商业美术系，但毕业及工作后，令她没有时间作画，心里还是非常渴望可以重拾画笔。

事隔5年后偶然计划下，知道杨应平老师的成人美术班，就决心回来当学生。

“我对画画很有兴趣，在念书时已经上过杨老师的课，但因为工作令我无法再继续。所以当我知道杨老师有开办成人美术班后，我又回来当他的学生。

虽然现在的工作让我无法全心画画，但我希望有朝一日我能成为全职画家，办自己的画展。”

擅长画油画及人像画的李秀梅，每一张完成的画，都是一次的自我突破，每一次画的感觉与层次都不一样，会期待下一幅会更好。

“平时工作很忙碌，画画是我减压及舒缓情绪的一个方法。我喜欢画人，经常都会拍下身边的人的照片，然后画成画，我喜欢人自然流感的神情，而每次画出来后，就会与身边的人分享，这也是我与亲人、朋友互动的一种方式。”

区 丽 珊：画 画 传 达 环 保 理 念

区丽珊的画作，希望带出关注濒临绝种动物的信息。（图：星洲日报）

区丽珊，美术老师，纯美术系毕业之后就一直任职儿童美术老师，每天忙于教课，把时间都花在安排课程，已经没有时间与机会画自己喜欢的东西。

“在知道杨老师有成人班之后，我很想重新画画，填补自己的不足。我以前学过油画与水彩画，但很久没有画了，拿起笔有点不知如何下笔，所以重新学习，重拾自己的兴趣。”

她坦言，现在教学生画画也很大挑战，学生会要求学习各种题材，自己觉得力不从心，因此认为必须再自我充实，把所学习到的东西来教学生。

“我跟老师学了三年多，我觉得很有帮助，在教学更得心应手之余，自己也可以创作，画自己喜欢的画。”

喜欢画风景与动物的她，参加这次画展的作品是海洋动物，希望通过画作传达环保理念，尤其是濒临绝种的动物，更需要大家保护。

沈 碧 君：每 完 成 一 幅 作品 ，都 是 一 种 自 我 挑 战

沈碧君跟杨老师学画已经五年多，虽然学生一般都是一周上课一次，但她因为没有工作，所以一空闲就溜到教室作画，画画已经成为她的新爱好。

她自言是好动的人，静态活动不适合她，唯独画画是可以让她静下来做的事，一画就几个小时过去也不自觉。

“当我学了两年多，我开始把一些画捐出去做慈善义卖，得到不错反应，自己觉得很欣慰，更有动力让我继续学下去。我喜欢画人像与写实油画。”

她表示，画画，是她自中学毕业以后就没有再做过的事情，直至5年前朋友拉着他一起学画画，才培养了她的新兴趣。

“现在我每周至少来两次，我觉得每次画画都是用心去创作，一个人内心世界与性格也可以表现在作品中，每次完成一幅作品，就是一次对自己的自我挑战。”

拿 督 李 金 谋 ：高 兴 退 休 前 找 到 自 己 的 兴 趣

李金谋与他的参展画作。（图：星洲日报）

拿督李金谋，是顶级手套有限公司的常务董事。繁忙的公务，经常需要四处飞视察业务，但仍无阻他学画的决心。

3年前在女儿鼓励下学画画的李金谋说：“还真是后悔来迟了。以前我两个女儿也是在这里学画画，当时每天载她们来上课，就应该一起学，不用等到3年前才来学！”

他中学时候喜欢画画，但毕业及工作之后，事业与家庭两头忙，已经分不出时间给自己，直至现在终于“觉悟”，人生应该给自己留点时间，所以就决定跟杨老师学画画。

“画画的时候很放松，减压，有灵感的时候就会动笔画下来，而且我是有耐心的人，一坐就可以坐好几个小时，所以是杨老师少数的男学生！”

在事业上拼搏了几十年的李金谋觉得，他是在56岁时开始学画画，能够在自己退休之前找到自己的兴趣，是很高兴的事，活到老，学到老，以后退休后也有一个可以消磨时间的嗜好，而且是做自己喜欢做的事。

“开始时我也担心我这样的岁数才来学会不会很难，但上了几堂课之后，觉得没有想像中的难，同学们都很友善，不断鼓励我。开始时是画素描，大概4个月后老师觉得及格了，才开始教我油画，前后大概半年就能自己创作。我很喜欢油画，尤其是古典油画。”

除了作画令李金谋有新体验之外，户外写生也给他认识马来西亚美丽风景的机会。以前无论工作或与家人旅游，都是以出国为主，很少本地游。如今参加画画班之后，他有机会到户外写生，才发现原来大马也有很多迷人的地方，尤其适合写生。

“每次完成一幅作品，我都觉得很有满足感，家人或同事的欣赏更令我高兴。自从学画画之后，现在我出国旅行都会去美术馆参观画展，开始懂得鉴赏画，也从别人的作品从中得到启发，我很庆幸能够在这个时候找到自己的嗜好。”

“启发3”联合画展

日期：1月5日至31日，11AM至9PM

地点：The Ledge Art Gallery，Third floor Highstreet,1 Utama Shopping Mall（Newwing）

入场：免费