亚洲场地脚车锦标赛‧大马夺男团冲刺铜牌‧法德希尔抱病上阵 由于法德希尔昨日感冒尚未完全康复，因此能够在首日就帮助队伍收获一枚铜牌，值得称赞。

大马前日在亚洲场地脚车赛夺得男团冲刺赛铜牌，左起为沙菲道斯、阿兹祖和法德希尔，3人展示他们的战利品。（照片来源:阿兹祖Instagram）

（雅加达10日讯）以阿兹祖为首的大马队，昨日在亚洲场地脚车锦标赛中夺得男团冲刺赛铜牌。

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由阿兹祖、法德希尔和沙菲道斯在男团冲刺赛铜牌战中踩出44.673秒击退哈萨克队，夺得大马队首枚奖牌，哈萨克队以45.472秒屈居第4。

由于法德希尔昨日感冒尚未完全康复，因此能够在首日就帮助队伍收获一枚铜牌，值得称赞。

日本队在决赛中踩出44.111秒击败中国队夺下金牌，中国队只能以44.170秒饮恨屈居第2获得银牌。

大马队在预赛中踩出44.850秒，以第3名报到决赛。

青年队冲刺赛摘银

在同场举行的亚洲青年赛中，大马队在男团冲刺赛中惜败给印度，由阿末沙旺、阿末沙兹里、莫哈末法里兹和莫哈末里旺组成的大马队，最终以46.654秒屈居第2，印度队以45.432秒脱颖而出夺金。

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与此同时，大马的朱哈无法保住计分赛的金牌这主因是朱哈在去年亚运会后就没有参加任何比赛，状态下跌得很厉害。

女子计分赛金牌落入乌兹别克的手里，该队以70分夺金，依序是台湾得银牌，中国获得铜牌。