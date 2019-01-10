亚洲杯无鱼腩‧日乌艰难开门红 亚洲杯小组赛周三结束了第一轮的全部争夺，传统强队日本、乌兹别克和卡塔尔全部取得胜利，在各自小组中迎来开门红。

效力于德甲的大迫勇也（左二）梅开二度，助日本以3比2险胜土库曼，图为他打进其中一球的瞬间。（图：法新社）

（阿布扎比10日综合电）亚洲杯小组赛周三结束了第一轮的全部争夺，传统强队日本、乌兹别克和卡塔尔全部取得胜利，在各自小组中迎来开门红。

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乌兹别克险胜阿曼

在F组小组赛中，乌兹别克35岁门将耐斯特洛夫为球队挡下多次射门，助队以2比1击败西亚劲旅阿曼，这是耐斯特洛夫在亚洲杯的第14场比赛，同时也是他第5次参与亚洲杯，参赛最多次写下新纪录。

而作为乌兹别克的队长，中场大将艾哈迈多夫在第34分钟于禁区前踢出的角度刁钻的直接自由球直挂球门死角，帮助球队打破僵局。

虽然阿曼第72分钟由替补登场的穆‧加萨尼反越位后单刀推射远角破门扳平比分，但终场前5分钟，前锋绍穆罗多夫扮演“终结者”角色，他在左路一人单骑闯关，连续摆脱两名阿曼球员逼抢后杀入禁区，巧射近角得手，锁定胜局。

全取3分后，乌兹别克与当天同样取胜的日本在F组中领跑，掌握出线主动权。

土库曼意外让日本陷苦战

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强队不强、弱队不弱成为本届亚洲杯的主旋律。面对上届世界杯16强球队日本，土库曼差一点抢到分数，他们一度领先，但最后以2比3小负。

阿马诺夫第26分钟的“世界波”率先攻破了日本大门，让人目瞪口呆。

不过，日本还是在下半场完成了逆转，依靠细腻的传导，他们获得了大量的射门机会，全场射门达到21次，而对手只有9次。大迫勇也在第56、第60分钟两次破门，第71分钟堂安律转身抽射，帮助日本队以3比1领先。

顽强的土库曼在第79分钟靠阿塔耶夫点球破门，追至2比3。

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日本主帅：庆幸赢得胜利

上演逆转好戏迎来2019年亚洲杯首场胜利后，日本队主教练森保一表示，赛前已预料到这是一场艰难的比赛，庆幸球队能最终获胜。

对于为何能反败为胜，森保一认为，球员们很好地执行了他的技战术安排：“上半场1球落后，下半场我告诉队员们要更多传球，要有更多的突破，同时在对方半场给对手更大的压力。”

卡塔尔2球挫黎巴嫩

本场获胜后，森保一丝毫没有掩饰对冠军的渴望：“日本这次的目标就是夺冠，我希望年轻的球员能够接受这个挑战。”

在E组中，下届世界杯的东道主卡塔尔以2比0击败黎巴嫩。拉维自由球直接破门，阿里近距离补射得手，帮助卡塔尔与一天前获胜的沙地阿拉伯队同积3分，暂时领跑E组。