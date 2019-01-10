朴宝剑330与粉丝见面·Ed Sheeran第三度来马开唱 大马宝剑迷开年好消息！拥有“美谈制造机”之称的韩星朴宝剑，宣布3月30日来马举行个人粉丝见面会！27岁英国创作才子艾德希兰（Ed Sheeran）同样于今天官宣4月13日第3度来马开唱。

（八打灵再也10日讯）大马宝剑迷开年好消息！拥有“美谈制造机”之称的韩星朴宝剑，宣布3月30日来马举行个人粉丝见面会！27岁英国创作才子艾德希兰（Ed Sheeran）同样于今天官宣4月13日第3度来马开唱。

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随著韩剧《男朋友》热播，朴宝剑在剧中和宋慧乔的姐弟恋也打得火热，每次看到宝剑那阳光开朗的笑容，都忍不住被疗愈了！朴宝剑所属经纪公司Blossom Entertainment上月公布其亚洲巡回粉丝见面会行程，当时马来西亚尚未被列入名单，不过今午终于官宣新一波行程，喜见吉隆坡站定于3月30日举行，这是宝剑继去年3月15日为三星手机来马宣传后，相隔一年又来见大家啦！

朴宝剑的亚洲巡回粉丝见面会，由本月从首尔起跑，之后陆续到日本、曼谷、新加坡、香港、雅加达、吉隆坡，最后一站订于4月6日在台湾。自从经纪公司宣布这项好消息后，无不让各地的“宝宝粉”迷妹超期待的啦！

经纪公司暂时只公布各地举办见面会的日期，暂时还未释出票价和其他细节，有关详细的售票资讯还有待公布。

而继2015年吉隆坡会展中心、2017年亚通体育馆开唱后，艾德希兰4月13日第3度唱响大马！由于他前年11月大马演唱会的1万2000张门票在半小时内一扫而空，这次《DIVIDE WOLD TOUR》演唱会场地升阶至可容纳8万人的武吉加里尔国家体育场（National Stadium）。过值得一赞的是，这次的门票依旧走亲民路线，最便宜由98令吉起跳，而最贵的也只不过是488令吉，门票价格依序为（坐位）98、198、358、488令吉，而摇滚区票价为298令吉，本月15日早上10时起在网上售票，登入http://www.prworldwidelive.com或myticket.asia购票。