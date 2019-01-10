大马东京奥运挑战艰巨‧弗洛斯期待梓嘉绽放 弗洛斯重操旧业担任世界羽联球赛评述员，久违的他今日出席Pocket Spine Doc（手机医疗应用程式）代言人活动，对于大马羽球队的近况侃侃而谈。

久违的前大马羽总技术总监弗洛斯仍非常关注前东家大马羽总的动态，因为他对于大马媒体的提问都能侃侃而谈，非常了解大马羽球的发展。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）前大马羽总技术总监弗洛斯表示，里约奥运会银牌得主吴蔚昇与陈蔚强及陈炳顺与吴柳莹离开大马国家羽球队后，他们与羽总需要共同创造双赢局面，而以大马队目前的状况，想要在2020年东京奥运会争夺奖牌面临严峻挑战，不过，目前距离奥运会还有18个月时间，大马队还有时间和机会迎头赶上，他很期待大马年轻球员如李梓嘉的表现。

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去年9月辞去大马羽总技术总监一职的弗洛斯，重操旧业担任世界羽联球赛评述员，久违的他今日出席Pocket Spine Doc（手机医疗应用程式）代言人活动，对于大马羽球队的近况侃侃而谈。

出走球员应与羽总合作达双赢

弗洛斯笑言，他仍非常关注大马队的动态，因此他对媒体任何问题都大方给出他的看法。首先，针对大马国家羽球队大地震，资深球员相继离队，但又希望羽总给予他们协助让他们在国羽训练一事，他说：“我认为创造双赢局面是最重要的事，希望能给国家带来利益，至于他们最终在那里训练，我无法给于建议。”

“我们也无法拿以上4人和此前离开国家队的球员比较，我们只能在当下的情况做出当时最合适和最好的决定。”

大马羽球队在2017年的表现不佳，不过，弗洛斯对新上任羽总教练总监的前国手黄综翰有信心，后者有能力很好地完成任务：“我认识综翰很多年了，他是非常勤奋的人，他会尽一切可能让事情成功，我对他有很多信心。”

现今羽坛

努力已不足够

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不过，弗洛斯话锋一转表示，大马队非常努力寻求进步，不要忘了其他国家亦同样非常努力，目前羽坛竞争激烈，连西班牙都能栽培出奥运金牌，这在20年前绝不可能发生，全世界都在努力，所以现在已无法保证努力就一定获得回报，只有强者能笑到最后。

他说：“根据大马羽球队目前的表现，大马队在东京奥运会前景不佳，我想不只是我这样认为而已，不过，18个月时间可以改变很多事。2016年里约奥运会就是例子，所以一切皆有可能。虽然大马队现在面临困难，但当比赛来临时，我想年轻球员会开始有好的表现。每个人都有机会。”

“如果年轻球员如李梓嘉能在短时间内进步，在奥运会成为竞争者，这将是非常有趣的局面。”

弗洛斯祝福宗伟

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对于3届奥运会银牌得主李宗伟能否及时恢复状态征战东京奥运会，弗洛斯表示，这取决于宗伟身体的康复情况，以及他恢复训练后的情况，而不管怎样，他都会给予宗伟祝福：“情况肯定很艰难，宗伟已经36岁了。不过，曾经有捷克球员患癌，但最终也克服病魔回到赛场，所以一切皆有可能。”

享受当回评述员

另一方面，弗洛斯离开大马队后，确实有获得其他国家或羽俱乐部伸出橄榄枝，但他很开心回到丹麦与家人一起，所以他都拒绝了这些邀约，只担任球赛评述员，只需3个月出差一次。他将是下周大马大师赛和后一周印尼大师赛的评述员，再下一个赛事将是全英赛。