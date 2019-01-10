意疑欧派联合政府拒借达文西画予罗浮宫 法国罗浮宫为纪念意大利文艺复兴时期大师达文西逝世五百周年，准备今夏举办一次被誉为本年度最大型文化盛事的达文西名画展览，但意大利的疑欧派联合政府拒绝借出该国珍藏的达文西名画参展，令两国的关系进一步恶化。

法国罗浮宫为纪念意大利文艺复兴时期大师达文西逝世五百周年，准备今夏举办一次被誉为本年度最大型文化盛事的达文西名画展览，但意大利的疑欧派联合政府拒绝借出该国珍藏的达文西名画参展，令两国的关系进一步恶化。

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意大利佛罗伦斯国立乌菲兹美术馆馆长施密特说，该馆不会借出三幅达文西名画包括《圣母领报》、《基督受洗》、《三博士来朝》给罗浮宫，因为这些名画在运送途中可能会损坏。

他说，这正如罗浮宫的政策是不会借出其镇馆之宝，即达文西名画《蒙娜丽莎》。

意大利文化部副部长博尔贡佐尼说，达文西是意大利人，只是死在法国而已。她说，意大利若向法国借出珍藏的达文西名画，会令意大利在一项重要的文化活动中被边缘化。文化部消息人士称，意大利也会举办纪念达文西逝世五百周年的活动。

意大利民族主义领袖已在去年11月威胁不会借出达文西名画给法国，副总理迪马约周一表示支持法国“黄背心运动”示威后，两国关系恶化升级。