女植物人护养院被奸诞子．警采男员工DNA寻经手人 女植物人被奸诞子案，护养院母公司Hacienda Healthcare表示会跟警方合作，又宣布行政总裁蒂蒙斯引咎辞职。

女植物人被奸诞子案，护养院母公司Hacienda Healthcare（图）表示会跟警方合作，又宣布行政总裁蒂蒙斯引咎辞职。（图：美联社）

美国凤凰城护养院女植物人被奸诞子案，警方周二已取得搜查令，将向涉案的长期护养院的全部男员工采集DNA样本，协助追查令该昏迷已有10年的植物人怀孕的经手人。护养院母公司Hacienda Healthcare表示，会跟凤凰城警方合作，又宣布行政总裁蒂蒙斯引咎辞职，获董事局全票通过接受。

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亚利桑那新闻网站Azfamily。com首先披露，受害人上月29日诞下男婴，暂不清楚其身份及是否有家人或监护人，亦不肯定护养院职员是否直到诞婴才知悉受害人怀孕。印第安人的圣卡洛阿帕奇族员周二表示，植物人是属于该族的29岁女子，诞婴时仍在昏迷。

当地电视台引述Hacienda一名前经理称，蒂蒙斯曾在1988年将另一宗侮辱病人的案件压下，当年几名女护士围在一名无法言语的男病人的床边，以不恰当言辞谈论他的性器官。该经理指蒂蒙斯当时挥拳打台，不准任何人按照法律指引通知卫生部门官员。