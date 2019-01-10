泰国羽球超级300赛‧詹俊为期待碰林丹‧李梓嘉再逢永棋 20岁的李梓嘉仅费时31分钟就以21比17、21比11轻取昔日名将索尼，轻骑报到男单次圈对阵黄永棋。

大马男单李梓嘉周三在泰国羽球超级300赛男单首圈以两局淘汰印尼好手索尼，次圈对香港的黄永棋。

（泰国‧曼谷10日综合电）大马在泰国羽球超级300赛中剩下2名男单、5组男双和2组混双力争上游，其中梓嘉昨晚在男单首圈赛以直落两局淘汰印尼的索尼后，今日迎来香港的黄永棋，必有一番激战。

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20岁的李梓嘉仅费时31分钟就以21比17、21比11轻取昔日名将索尼，轻骑报到男单次圈对阵黄永棋。

世界排名42的梓嘉曾在去年亚洲团体赛胜过世界排名37的永棋一次，如今两人再次相逢，此役胜者料在复赛对阵法国的7号种子利维德兹。

俊为：林丹是我偶像

大马尚有另一名男单詹俊为在另一场次圈对阵泰国的帕纳威，若踏进复赛，极可能挑战中国首号种子林丹，后者需先在次圈闯过香港李卓耀的拦路。

俊为表示，他很渴望能够在复赛中碰上林丹，因为后者是他的偶像。

在男双次圈赛中，大马共有5组亮相，其中三场是碰上日本对手，剩下两场对手是来自泰国和台湾。

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双蔚追击日本组合

里约奥运银牌得主兼首号种子吴蔚昇与陈蔚强以直落两局轻取东道主的基迪奴蓬与德查波，报回去年雅加达亚运会不敌之仇，两人在今日次圈对日本的高野将斗与冢本好喜。

次号种子谢定峰与苏伟译首圈以17比21、21比19、21比15险胜自由人的前国羽师兄徐家铭与刘隽程，次圈对日本的松居圭一郎与竹内义宪。

而另一支国羽男双吴世飞与诺伊祖丁以21比11、19比21、21比14力挫印尼的莫哈末与巴加斯，次圈对台湾的林家佑与杨明哲。

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第6种子的王耀新与张御宇在次圈对泰国的汀恩与尼比蓬，而自由人阿里夫与阿兹林以2比1擒下台湾的李哲辉与杨博涵，次圈迎来日本的冈村洋辉与小野寺雅之。

林吟芳昨日在首圈赛中以两局不敌泰国的6号种子蓬帕薇，使大马在女单赛全军覆没。

2混双争上游

在混双赛中，大马剩下两组，分别是里奥银牌得主陈炳顺与吴柳莹和第7种子陈堂杰与白燕微。顺莹组合次圈对俄罗斯的阿利莫夫与达维莱托娃，堂杰与燕微则对阵印尼的阿菲安与马希拉。