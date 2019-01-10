2000哈萨克人甩难．获准放弃中国籍离开新疆 哈萨克外交部近日向美联社证实，中国已允许2000多名哈萨克族人放弃中国国籍，并离开新疆。不过，哈萨克官方并没交代族人得以离开中国的原因。中国外交部暂时未有评论。美联社引述活动人士布宁的话说，中方可能想借此缓和局势。

（图：美联社）

哈萨克外交部近日向美联社证实，中国已允许2000多名哈萨克族人放弃中国国籍，并离开新疆。不过，哈萨克官方并没交代族人得以离开中国的原因。中国外交部暂时未有评论。美联社引述活动人士布宁的话说，中方可能想借此缓和局势。

广告

新疆维吾尔自治区政府从2017年1月起，通知区内各地的哈萨克族人交回中国护照，若然他们同时持有哈萨克永久居民身份，也须交给当局保管。当局还要求中国籍的哈萨克或维族人在哈萨克居住的亲友返回中国定居。有哈萨克人当时接受传媒访问时提到，他们一旦回到新疆，就会被禁止再出境。

美联社报道，对哈萨克政府来说，中国当局大规模把维吾尔人、哈萨克人和其他少数民族关押在新疆再教育营的做法，一直相当敏感，哈萨克总人口仅为1800万，而毗邻的中国又是主要贸易伙伴，因而哈萨克官方媒体一直避免报道新疆消息。

中国近年在新疆展开大规模拘押行动，将维吾尔族、哈萨克族等穆斯林人拘押在再教育营，要他们被迫放弃自己的文化和信仰，及接受官方政治式洗脑。

哈萨克外交部虽未有交代这批哈萨克族人得以离开中国的原因，但表示他们前往哈萨克后，可申请哈萨克国籍或永久居民身份。