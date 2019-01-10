2019澳网仍看大腕‧费天王佐科小威大热 在近13年的澳网，佐科维治和费德勒两人就共夺走其中11次冠军，其中费德勒是寻求卫冕，两人各有6次称霸澳网，两人将尝试成为首位7次夺冠的球员，澳洲的埃默逊也是6次冠军。

佐科维治在去年重返世界顶尖行列，如今他以世界第1姿态备战下周开打的澳洲网球公开赛，成为夺冠大热之一，图为他周三在墨尔本出席一项商业活动。（图：法新社）

（墨尔本10日综合电）澳洲网球公开赛将从1月14日掀战，塞尔维亚的佐科维治和瑞士的费德勒两人支配的局面是否能够维持，抑或是新生代年轻好手能够崛起突破两人的垄断，让人拭目以待。

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佐费放眼澳网第7冠

在近13年的澳网，佐科维治和费德勒两人就共夺走其中11次冠军，其中费德勒是寻求卫冕，两人各有6次称霸澳网，两人将尝试成为首位7次夺冠的球员，澳洲的埃默逊也是6次冠军。

虽然费德勒是近两年的澳网冠军，但是以佐科维治在去年的表现和状态，世界第1的塞尔维亚名将将是竞争今年澳网冠军的热门之一。

31岁的佐科维治，在2016年年中表现滑落，直到去年赢得温网冠军，然后再拿下第3个美网冠军，得以宣告王者回归，目前他的大满贯冠军增至14个，仅比纳达尔少3个。

纳达尔为伤病与时间赛跑

世界排名第2的纳达尔，今年已32岁，目前正与时间赛跑，期待脚伤恢复。

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纳达尔在布里斯班国际网球赛中由于受伤被在复赛中弃权，纳达尔在去年十一月也因膝盖伤无奈在美网半决赛弃战。

虽然费德勒已37岁，但是他在上周霍普曼杯团体赛中表现不俗，使他添增不少信心。

积得20次大满贯冠军的费德勒，击败希腊世界排名的15西西帕斯和德国世界排名第4的兹沃列夫，令后者在颁奖礼上开玩笑地表示，为甚么费德勒30多岁了，仍然一直不断赢得冠军？

兹沃列夫虎视眈眈

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21岁的兹沃列夫是年轻一代有望突破三大天王的局面，他在去年年终总决赛中就打败了费德勒和佐科维治。

其他有机会突破的新生代好手尚有奥地利的蒂厄姆、俄罗斯22岁的卡查诺夫和梅德维德夫。

除了三天王和新生代高手，另外两名资深好手包括英国的穆雷和瑞士的华林卡，也在伺机突围而出。

穆雷曾5次打进澳网决赛，去年多数是处于养伤，虽然在布里斯班表现欠佳，但他宣布自己可以参加澳网。

曾在2014年夺得澳网冠军的华林卡，也刚好从去年下半年膝盖和背部受伤恢复过来。

塞莉娜继续追历史纪录

女单冠军的竞争更加激烈，尤其是塞莉娜追求个人第24个女单大满贯冠军，以追平玛格尔考特的纪录。

塞莉娜在2017年怀胎依然夺得澳网冠军，也是她个人第23个大满贯冠军，她在去年闯进温网和美网决赛。

塞莉娜目前世界排名虽然位居第16，但是她依然是今年澳网女单冠军的大热门。

哈勒普要证明世界第1身份

世界排名第一的哈勒普，在焦点不在她的身上后，她希望能够取得比去年更好的成绩，她在去年闯进决赛输给沃兹妮雅琪，这是哈勒普连续两年世界排名第一。

28岁的沃兹妮雅琪去年10月就证实患上类风湿关节炎，但是她已习惯，其表现依然受关注。

科贝尔盼收获31岁生日大礼物

世界排名第2的科贝尔将在澳网首个星期庆祝31岁生日，若是她能称霸澳网，将成为她最佳生日礼物。

科贝尔去年在温网决赛中打败塞莉娜，成为自从1996年嘉芙夺冠以来，首位德国女子夺得温网冠军。

虽然在霍普曼杯团体赛决赛中，德国输给了瑞士，但是科贝尔的表现依然十分特出。

去年美网冠军大坂直美今年21岁，也是值得注意的年轻女单，但是她的表现不稳定。