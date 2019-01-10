二战征用工求偿案纠结·日韩关系非常严峻 有关二次大战期间征用工求偿官司，日本政府发言人菅义伟表示，日韩关系处于非常严峻的状态。韩国总统文在寅周四在新年记者会被问及此事时说，盼日本勿将此事政治化。

图为在二次大战中被日本强征工作的韩国工人和家属。（图：美联社）

有关二次大战期间征用工求偿官司，日本政府发言人菅义伟表示，日韩关系处于非常严峻的状态。韩国总统文在寅周四在新年记者会被问及此事时说，盼日本勿将此事政治化。

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韩国地方法院3日批准原告征用工扣押日本新日铁住金在韩国的资产。日本外交部事务次官秋叶刚男周三召见韩国驻日大使李洙勋到外交部，提出抗议，要求韩国根据1965年日韩请求权协定进行协商，这是日本首度要求韩国根据这项协定进行协商。

菅义伟说：“现在日韩关系处于非常严峻的状况，有许多问题，日本政府持续要求韩国方面要做出适切的因应。”

日本放送协会（NHK）报导，文在寅在新年记者会被日媒问及征用工求偿官司，针对日本政府要求韩国政府根据日韩请求权协定进行协商一事，文在寅并未回答是否回应日方。

文在寅表示，这不是韩国政府制造出来的问题，是因不幸的历史衍生出来的问题。希望日本政府不要将此事当成政治的争论点，应该互相用智慧解决。