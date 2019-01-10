国壁总教练即将离任‧球员伤感祝福格帅 大马国家壁球队总教练格尼维尔将会在2月杪离任，球员获悉，纷纷表达依依不舍。

大马国家壁球队教练格尼维尔即将在下月离任，球员纷纷不舍。

（吉隆坡10日讯）大马国家壁球队总教练格尼维尔将会在2月杪离任，球员获悉，纷纷表达依依不舍。

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在大马已执教了7年的格尼维尔，与国家壁球队球员建立了深厚感情，身为总教练的他，将执教至2月28日。

国家壁球队资深球员纳菲兹旺受访时表示，他在得悉此消息后，感到很不舍。

纳菲兹旺感谢格帅一手提拔

32岁的纳菲兹旺是其中一名感触最深的球员，因为他自2007年在伦敦训练时就是由格尼维尔指导。

而格尼维尔是在2012年抵达大马担任国家壁球队总教练。

他说，格尼维尔是他最早期的教练之一，他助他从藉藉无名的球员，成为一位国家队的主力球员。

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他表示，格尼维尔一直不断督促他进步，当他心情低落时，格尼维尔永远在身旁给予鼓励支持，让他有信心继续打下去。

纳菲兹旺迄今取得最大的成就是在共运会赢得单打铜牌，以及在去年雅加达亚运会夺得团体金牌和单打铜牌。

他说，很高兴他在上述共运和亚运夺牌时，一直都有格尼维尔陪伴在旁。

他表示，或许格尼维尔需要更多时间陪伴家人，当执教时，格尼维尔向来都是付出200%的努力。

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萧昱贤：4个月已获益匪浅

另一名国家壁球队年轻好手萧昱贤表示，虽然他在格尼维尔旗下训练不久，只有4个月，但已获益匪浅，祝福教练接下来会更幸福，他会一直与对方保持联系。

昱贤在上周英国青少年公开赛中获得19岁以下组第4名。

他表示，他很开心去英国青少年公开赛，一直有格尼维尔陪伴和指导，后者时常带著笔记电脑做好准备和计划。