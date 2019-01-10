老婆被偶像“圈”·周董吃醋了！ 2019年NBA明星赛正在进行投票，“天王嫂”昆凌近日透过微博为勇士队一哥柯里（Stephen Curry）拉票加油，没想到还得到对方回应，堪称最成功迷妹，不过老公周杰伦看到之后小小吃醋了。

（台湾10日讯）2019年NBA明星赛正在进行投票，“天王嫂”昆凌近日透过微博为勇士队一哥柯里（Stephen Curry）拉票加油，没想到还得到对方回应，堪称最成功迷妹，不过老公周杰伦看到之后小小吃醋了。

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昆凌在微博上为NBA明星赛拉票，并标记了球员柯里和金州勇士队：“keep going（加油）我最喜欢的NBA球员Curry，大家记得要投票。”没想到柯里本人帐号也转发该则PO文并留言：“谢谢你的支持，希望很快能在勇士主场看到你。”

随后，周杰伦发现老婆竟被勇士一哥点名、转发贴文，忍不住截图在IG上小小抱怨：“哇……为甚么他是@你不是我，哈哈。”被网民笑亏：“周董吃醋了”、“你老婆魅力太强大了。”

随后有人突破盲点，表示周杰伦根本没有微博帐号，接着即出现两派声浪，有人要求他开微博增加互动率，不过另一派不舍周董受到网络上的霸凌，纷纷劝退他。