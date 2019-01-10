指已承诺买入大量美产品·美国要求中国改变贸易结构 中美两国周三结束在北京展开的副部级贸易谈判。中国商务部周四通报，双方就落实两国元首重要共识、就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了深入、广泛、细致的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切问题奠定基础，而且双方同意继续保持密切联系。美方则指中国承诺向美国买入大量农业、能源等产品，但也重申北京有必要作出结构上的改变。

（中国．北京10日讯）中美两国周三结束在北京展开的副部级贸易谈判。中国商务部周四通报，双方就落实两国元首重要共识、就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了深入、广泛、细致的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切问题奠定基础，而且双方同意继续保持密切联系。美方则指中国承诺向美国买入大量农业、能源等产品，但也重申北京有必要作出结构上的改变。

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商务部发表仅109个字的上述声明，但并未具体说明双方达成了哪些共识。

经贸谈判比原定时间延长一天。有评论称超时谈判意味着磋商比预想得艰难。对此，中国外交部发言人陆慷周三表示，延长说明双方确实是更认真地进行这次磋商。他说，磋商结果快将发布，或包括下一轮磋商的时间、如何举行等细节。

陆慷又表示，若今次谈判结果良好，不仅有利中美双方，对世界经济亦为佳音。中国官媒透露，谈判的详细结果将于周四公布。

而美国贸易代表办公室（USTR）周三发声明指，今次谈判集中讨论中国答应采购大量美国农产品、能源、工业制品及其他产品与服务。声明亦指，美方希望可在强迫技术转移、保护知识产权、非关税壁垒、网络入侵及盗窃用于商业、服务及农业目的之贸易机密等问题上，令中国作出有必要的结构性改变。

美方官员传达了特朗普的意愿，希望解决中美持续的贸易逆差及结构性问题，以改善两国的贸易往来。但USTR的声明未有为今次谈判定调，亦没透露达成了什么共识，仅称美国代表团向华府汇报后会等待进一步指示。

不过，路透社亦引述知情人士称，双方在美国提出的结构性改革及如何让中国遵守承诺等方面的分歧进一步扩大。

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中国官媒《环球时报》总编胡锡进周三晚于社媒发文称，“中美经贸磋商已结束，双方仍在敲定相关措辞，以图协调双方两个版本的声明。”他说，今轮磋商虽然过程艰巨，但气氛友善坦诚，据他所知，情况相当正面，双方仍在协商向外发放的信息字句。