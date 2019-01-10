大胆转变迎挑战‧双蔚承诺不让爱人失望 首次以自由人身份上阵的蔚昇与蔚强，周三在泰国大师赛首战顺利旗开得胜，晋级次圈。

大马男双自由人吴蔚昇（左）与陈蔚强希望迎来全新的开始。（档案照）

（吉隆坡10日讯）去年都已完婚的大马男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强，在新的一年于职业羽球道路上做出大胆转变，他们也绝对不想在未来让他们的爱人失望。

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首次以自由人身份上阵的蔚昇与蔚强，周三在泰国大师赛首战顺利旗开得胜，晋级次圈。

与太太及父母商量后决定

在1月5日正式离开大马国家羽球队的2016年里约奥运会男双银牌得主蔚昇与蔚强承认，接下来的道路会很艰难，但他们期待自己的羽球生涯迎来全新的开始。

蔚昇赛后受访时表示：“做出退出国家队的决定，从来都不是一件容易的事。我和蔚强不仅仅只和我们各自的太太讨论过这个问题，同时也有和我们的父母一起讨论。我们有很多事情需要考虑，例如财务问题和家庭计划等。

羽球路上学无止境

“无论如何，我们不会后悔离开国家队的决定。我们必须这样做。我相信我们永远不会停止学习，现在这个阶段只会给我们带来新的生活体验。”

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比双蔚更早一个月宣布退出国家队的里约奥运会混双银牌陈炳顺与吴柳莹，同样在周二拿下成为自由人后的首胜，而且他们也已成功签约新的羽球装备赞助商，反观双蔚仍未获得羽球装备赞助。蔚●（升）说：“我们尚未与任何人签约，我们仍然在寻找赞助。”

自由人发挥互助精神

蔚昇也感谢炳顺和另一位独立球员林钦华在第一轮比赛中担任他们的教练，与此同时，双蔚亦同样在炳顺与柳莹的首圈比赛中充当教练，实行自由人互助的精神。

蔚昇与蔚强，自从在2016年迪拜年终总决赛赢得冠军后，就陷入长达两年的冠军荒。