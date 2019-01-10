李克强盼Tesla参与深化改革·中国是外商投资热土 中国国务院总理李克强周三接见美国电动车生产商Tesla行政总裁马斯克，希望Tesla成为中国深化改革开放的参与者，及中美关系稳定发展的推动者。

中国总理李克强（右）周三接见美国电动车生产商Tesla行政总裁马斯克。（图：法新社）

（中国．北京10日综合电）中国国务院总理李克强周三接见美国电动车生产商Tesla行政总裁马斯克，希望Tesla成为中国深化改革开放的参与者，及中美关系稳定发展的推动者。

广告

李克强在中南海紫光阁跟马斯克见面，祝贺Tesla上海工厂日前动土，指这是中国新能源汽车领域放开外资股比后的首个外商独资项目，希望Tesla成为中国深化改革开放的参与者，及中美关系稳定发展的推动者。他又指，中国仍然并将长期是外商投资的热土，欢迎各国企业扩大对华投资合作。

马斯克表示，中国的发展速度和办事效率令人印象深刻，很难想像能在如此短的时间内，完成开设一个汽车工厂的全部程序。他又指，Tesla将努力把上海工厂建造成世界最先进的工厂之一，同时根据中国市场需求将产品本土化，实现互利共赢。

特斯拉在上海的首间厂房周一（7日）正式动工，马斯克因此到访中国，上海工厂将会生产Model3及ModelY，供应给大中华地区。