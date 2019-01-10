指网民留言威胁安全·砂州议员黄庆伟报案 砂州浮罗岸区州议员黄庆伟因网民在脸书上转载及留言涉及威胁其人身安全，今午2时到新邦迪卡一站式报案中心报案。

浮罗岸区州议员黄庆伟针对网民恐吓而报案。

（砂拉越．古晋10日讯）砂州浮罗岸区州议员黄庆伟因网民在脸书上转载及留言涉及威胁其人身安全，今午2时到新邦迪卡一站式报案中心报案。

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他向记者表示，今早8时30分浏览脸书时，发现一网民转载其针对“灰太狼”因诬蔑案而被提控的帖子，留言写下“XXXX火箭X打压言论自由”的字眼，认为这对其人身安全和家人安全造成很大威胁。

“这不单是心里上的恐吓，已经是刑事恐吓，我已报案及会见调查官录取口供，将以刑事法典第506条文（刑事恐吓）展开调查。”

他说，之前，从去年8月和12月先后7次因网络上不实和诬蔑性言论而报警，直到近日网民“灰太狼”被提控上庭，其余案件则没有进展。

黄庆伟表示，从8月报案至今，其余6宗案件都没进展，因此对警方和大马通讯及多媒体委员会办事效率感失望。

他称，就是因为长时间调查，导致一宗又一宗不实及诬蔑言论出现，如果相关当局调查快速，估计这些集团或个人就被瓦解，不会越做越猖狂。

黄庆伟说，他自己是州议员都面对如此问题，何况是平民百姓，对办案效率失去信心。无论如何，仍希望警方能尽快破案，逮捕相关者。