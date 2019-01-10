ABL‧王锺汉点出灭火主因‧猛龙靠能量努力 “灭火英雄”王锺汉与西港马来西亚猛龙的队友们，并没因为菲律宾火焰是卫冕冠军就感到害怕，钟汉认为猛龙是赢在能量与努力。

（吉隆坡10日讯）“灭火英雄”王锺汉与西港马来西亚猛龙的队友们，并没因为菲律宾火焰是卫冕冠军就感到害怕，钟汉认为猛龙是赢在能量与努力。

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昨晚（9日），猛龙队在东南亚篮球联赛（ABL）主场爆冷以72比71“灭火”，打断火焰队熊熊烈火般的5连胜开局。

代表猛龙参赛的新加坡篮坛新星王锺汉打了37分25秒，26投9中，得到21分6篮板4助攻。赛后，他在接受《星洲体育》访问时表示：“我们没怕甚么的，一心想要拼赢而已。今天（昨天）的能量与气氛都很好，是最好的一场主场比赛。我觉得我们是赢在能量和努力。我不管自己拿多少分，最重要是尽力而为。”

罗树辉添12分4篮板

除了王锺汉之外，板凳出发的本土射手罗树辉亦贡献12分4篮板，共计打了25分21秒的他6投5中，包含两颗三分球。

成功拉卫冕冠军下马之后，猛龙将战绩更新为3胜3负，在积分榜上排名第7。本周末（13日），猛龙继续主场迎战，对手是1胜9负的垫底球队珠海战狼。

领跑联盟的仍然是菲律宾火焰（5胜1负），澳门黑熊（6胜2负）紧随其后，第3至第5之间竞争激烈，越南西贡热火、前冠军香港东方以及台湾宝岛梦想家都是7胜4负；新加坡腾飞之狮6胜4负，第8位的印尼群力社骑士3胜7负，本季战绩一落千丈的泰国莫诺吸血鬼1胜8负。