MCBA与职工会签劳资合约·银行调薪10%至12% 马来亚商业银行协会（MCBA）今日与马来西亚银行雇员职工会（NUBE）签署劳资合约，20家银行的文职及非文职职员获调薪10%至12%。

（吉隆坡10日讯）马来亚商业银行协会（MCBA）今日与马来西亚银行雇员职工会（NUBE）签署劳资合约，20家银行的文职及非文职职员获调薪10%至12%。

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马来亚商业银行协会主席诺拉指出，有关薪金调整由2018年1月1日起生效，职员的薪金将在月底获得调整。

她今日出席新集体协议签署仪式后，在记者会上指出，职员的生活费补贴也由2019年1月1日起，由400令吉提高至600令吉。

诺拉说，除了薪金调整，涵盖在新协议下的不同组别职员的起薪将调涨12%至16%，他们的顶薪则获提升16%。

“新协议的另一个主要福利是，所有会员银行已同意由2019年4月1日起，为职员房贷的首10万令吉，提供零利率优惠。

提升现有职员特定福利

诺拉说，除了薪金调整，新的协议也将提升现有的职员特定福利，也就是金额提高10%至50%。

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“这些现有的各式各样福利是要满足职员，在不同生命阶段的需求，如10天的婚假，以及两次分娩可获1500令吉的生产费，还有很多。”

见证签约仪式的人力资源部长古拉在致词时，赞扬双方可以在无需第三方的介入下签署这项劳资合约，达致双赢的局面，这也应该成为国内其他机构和公司的楷模。