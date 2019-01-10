美国政府停摆3周无收入·逾千公仆众筹应付开支 美国联邦政府局部停摆周四踏入第20日，逾80万公务员仍“无薪水发”或需无偿工作，部份人手停口停，无力支付房租、贷款和信用卡等开支。众筹网站GoFundMe.com透露，约有1000名政府雇员网上众筹，以应付生活开支。

约有1000名华府雇员在GoFundMe网站筹款，应付生活开支。（图：网络照）

（美国·华盛顿10日讯）美国联邦政府局部停摆周四踏入第20日，逾80万公务员仍“无薪水发”或需无偿工作，部份人手停口停，无力支付房租、贷款和信用卡等开支。众筹网站GoFundMe.com透露，约有1000名政府雇员网上众筹，以应付生活开支。

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GoFundMe发言人齐希周三表示，由于联邦政府局部停摆近3周，约1000名政府雇员开始透过网上众筹，以应付日常开支。

加州奥克利国内收入署雇员布雷兰便是其中一员，他接受路透社访问时说：“我的房贷”即将到期，死线是1月15日，不然我要交滞纳金。”他考虑去货仓上夜班帮补生计。

来自犹他州的税局职员法利亚本来有储蓄，但因为要换轮胎令一家人大失预算，太太也为了照顾半岁大儿子而放无薪假，他曾申请在披萨店兼职或当Uber司机，却未有回应。他后来在GoFundMe成立网页，至周二下午共筹得250美元。

齐希指出，这班公务员过去3周已筹得逾10万美元（约40.9万令吉），公司有专门团队管理和审查与政府停摆有关的筹款个案，保护捐赠者免受诈骗。

科学家会议取消

事实上，受今次政府停摆波及的还有科学家！被誉为“天文学超级碗”的美国天文学会（AAS）会议本周在西雅图举行，但美国太空总署（NASA）有96%的NASA员工被迫放无薪假，故有关专家都无法与会。本来会议的重头戏之一，就是让参加者登上NASA一架名为“SOFIA”的科研飞机，AAS发言人指：“因为SOFIA是由NASA资助的，它目前已被禁飞。”

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此次政府关门使大约80万名联邦雇员陷入财务困境。纽约大学公共服务教授莱特向媒体提供的计算结果显示，大约42万名基本员工正无偿工作，另有38万人被勒令待在家里。

在某些情况下，这种强制“休假”迫使政府雇员动用他们的储蓄，依靠信用卡或众筹资金来维持收支平衡。

美国财政员工工会主席里尔登告诉CNBC，该组织已收到数百名疯狂的联邦雇员的消息，“他们很害怕，他们不知道如何获得食物。”

78%工人靠工资过活

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据就业网站CareerBuilder2017年发布的一份报告显示，78%的美国工人表示，他们依靠工资过活，女性尤其易受伤害。这意味着许多工人无法存下较多的钱。超过50%的受访者表示，他们每月储蓄不足100美元。

不仅仅是那些低工资的人在挣扎。根据CareerBuilder的报告，年收入高于10万美元的美国人有近10%也依靠工资维持生计。

虽然被强制休假的雇员最终可能收到停工期内的工资，但同样受到影响的大约410万名合约工将得不到补偿。很多合约工被迫领取失业救济，或者寻找其他工作。



政府停摆期间，史密森尼学会旗下的16家博物馆全数关闭，包括平常游人众多的国家历史博物馆、航空与太空博物馆、非裔美国人博物馆等。图为游客到国家航空和太空博物馆时，发现吃闭门羹，败兴而回。（图：法新社）

政府资助计划广泛影响

假如华府局部停摆持续至当地时间1月12日（周六），便会让停摆日数长至22日，打破克林顿政府1995至1996年期间，政府关闭长达21日的纪录。

一旦持续，多个部门陆续用毕辖下的资助计划和服务资金，并会对民生有更广泛的影响，包括领取食物券的民众、孕妇、出入机场的旅客等。

波及食物券计划

或牵涉千万人

美国农业部是受停摆影响的部门之一，当局辖下的“补充营养援助计划”（SNAP，或称食物券）及“妇幼营养补助计划”（WIC）均受到波及，数千万人受影响。其中，WIC计划每年花费约60亿美元（约245亿令吉），援助全国约800万名有需要的新生母亲、婴儿和5岁以下小童。

众议院议员德劳罗说：“这个国家的一些人将会挨饿，就是这么简单。”

在佛罗里达州一所联邦监狱教授培训课程的科尔曼说：“他们必须认识到，这影响到了普通人。对我来说，这就像一场政治对弈，而我们就像是棋子。”

政府停摆期间，美国国家公园维持开放，但停止所有非紧急服务，公共厕所清洁、垃圾清理、道路维护和游客中心的服务全部停止。在华盛顿，国家动物园的大熊猫直播镜头也因政府停摆而关闭。

据美媒披露，白宫正考虑取消特朗普本月22日，前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛。



交管人员不足

美飞安将受影响

据悉，在全国范围内80万受影响的联邦雇员中，包括了年薪10万美元的博士、年薪2.5万美元的实验室和监狱雇员、国家公园清洁工，办公室雇员以及机场保安工作人员。

其中，机场保安工作人员和空中交通管制人员警告，如果政府停摆过了周五（11日）尚未结束，一些工人将无法领取他们的工资，也将令到安全和保安受到影响。

自政府部门局部停摆起，特朗普政府一直坚称，航空旅行工作人员人手足够，游客并未遭遇异常的延误。

不过工会官员指出，一些在机场进行安检的TSA（美国运输安全管理局）职员已因政府停摆而辞职，其他人也在考虑辞工。

美国联邦政府雇员TSA委员会主席海德里克托玛斯说：“少了这些员工，我们人手不足，加上我们没有足够的受训人员或处理新员工的能力，将给美国游客带来巨大的安全风险。”

航空工会、机场和航空公司官员和议员周四将在国会外举行集会，敦促结束政府停摆。

华府停摆亦延迟了国家运输安全委员会（NTSB）对交通事故的调查和聆讯；海关和边境保护局（CBP）关闭大量办公室，或令游客未能申请供他们快速过关的“全球入境计划”。



受政府停摆波及，机场安检人员不足，乘客需要更多时候等候通关。图为纽约肯尼迪国际机场，出现排队人龙。（图：法新社）

结婚证书恐将缺位

这波政府停摆，就连老百姓终身大事也受到牵累。当丹．波洛克和其未婚妻来到华盛顿婚姻登记处领取他们结婚所必需的证件时，竟然意外地获知登记处因为“政府关门”而关门。

另有分析指，停摆事件可能会令美国错过引渡期限，华为太子女孟晚舟或因此获释。

《温哥华星报》报道，如果在60天内，美国司法部未能向加拿大当局提出引渡要求，加拿大方面是可以考虑放人。

