民主党再拒筑墙费．特朗普愤而离席 美国联邦政府因预算案卡关停摆近3周，总统特朗普周三与民主党国会领袖谈判边界筑墙经费问题，民主党态度坚决，再次拒绝拨款盖美墨围墙，特朗普愤而起身走人，还抱怨“根本是浪费时间”，双方不欢而散。

特朗普周三在国会山庄与共和党参议员午餐会后发言，称共和党团结一致，并表示在政府停摆与美墨围墙经费的拉锯战上继续“玩硬的”。（图：美联社）

（美国·华盛顿10日讯）美国联邦政府因预算案卡关停摆近3周，总统特朗普周三与民主党国会领袖谈判边界筑墙经费问题，民主党态度坚决，再次拒绝拨款盖美墨围墙，特朗普愤而起身走人，还抱怨“根本是浪费时间”，双方不欢而散。

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特朗普稍后发推文说：“刚刚离开与舒默（参院民主党领袖）和佩洛西（众院议长）的会议，根本就是浪费时间”。他写道，“若我快速让政府恢复运作，30天内会有何发展？你会核准包含盖围墙或铁围篱的边境安全法案吗？佩洛西说不，我说那拜拜，没有别的可行办法！”

参院少数派领袖舒默、佩洛西会后向美国有线电视新闻网（CNN）证实了特朗普的推文内容，指责特朗普在会上“发脾气”，对处境艰难的联邦工作人员漠不关心，在政府停摆的情况下没有为此寻求谈判。

舒默表示，特朗普当时问佩洛西：“你会不会同意我的（边境）墙？”她坚拒答“不”，特朗普就站起来，说：“那我们没什么好讨论的了”，接着就走出会议室。“我们再一次见识到，他因为不能随心所欲而发脾气。”

参与会议的共和党众院领袖麦卡锡说，佩洛西举起手来并当面拒绝就边境墙问题进行合作。他说，总统曾期望在此次会议上达成协议。

副总统彭斯也称，特朗普进入白宫“战情室“时抱持着有信心的态度，并给与会人员发了糖果。他说；“我不记得他提高过声量或甩手什么的。”美媒引述与会人士透露，特朗普当时带了巧克力棒、M&M豆去派。

特朗普坚持把美墨边境的高墙建设经费绑在预算案，导致联邦政府四分之一部门自上月22日停摆无钱可用。

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而白宫管理和预算办公室周三表示，若在边境问题未达协议前，特朗普被要求签署4个支出法案，他们将会献议特朗普动用否决权。

特朗普稍早威胁，若国会不批准他所要求的57亿美元边境墙资金，他可能宣布国家进入紧急状态，届时他可绕过国会，自行宣布授权修建围墙。