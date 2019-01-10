中国支持再办美朝峰会．应金正恩邀请习近平将访朝 朝鲜官方朝中社周四报道，领袖金正恩近日访华期间，邀请中国国家主席习近平访问朝鲜，对于金正恩的邀约，习近平也爽快的答应。

由《新华社》发布的照片显示，朝鲜最高领导人金正恩（左三）与妻子李雪主（左二），与中国国家主席习近平（右二）和妻子彭丽媛在北京的酒店内会谈。（图：美联社）

（中国．北京／平壤10日综合电）朝鲜官方朝中社周四报道，领袖金正恩近日访华期间，邀请中国国家主席习近平访问朝鲜，对于金正恩的邀约，习近平也爽快的答应。

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报道称，金正恩指，朝鲜会继续坚持无核化立场，透过对话协商解决朝鲜半岛问题，为朝美领导人第二次会晤，取得国际社会欢迎的成果而努力。

2012掌权首次访朝

如果习近平访问朝鲜，这将是习近平自2012年掌权以来，首次赴平壤访问。

金正恩早前应习近平邀请于周一（7日）启程访华，周三乘坐专用列车离开北京回国。

中国官方新华社报道，习近平在人民大会堂为金正恩举行欢迎仪式之后会谈，两人并于周三在北京饭店再会面及共进午餐。习近平表示，中方支持朝鲜继续坚持朝鲜半岛无核化方向，支持朝韩持续改善关系，并支持朝美举行首脑会晤，并取得成果，透过对话解决各自合理的关切。

讨论二次特金会

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根据朝中社周四报道，金正恩与习近平周二在北京人民大会堂举行高峰会谈。报道称，两人就“国际、朝鲜半岛政局情势”与“无核化协商过程”等共同关心事务进行商讨与研究，并进行“有深度的交流”，同时谈论到有关第二次特金会的问题。

朝中社报道，金正恩重申非核化的承诺，他也谈到非核化进程的困难、忧虑和展望，以及与美关系改善。

习近平告诉金正恩，朝鲜的要求是“合理的”。

新华社周四早上亦发稿，形容两国领导人在亲切友好的气氛中，就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。

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新华社报道指，习近平与金正恩一致同意努力推动双边关系，持续推进朝鲜半岛问题政治解决进程，为地区和世界和平与繁荣发展作出贡献。习近平指出今年是中朝建交70周年，愿意与朝方共同引领中朝关系未来发展，双方保持高层交往、加强战略沟通。

习近平表示，半岛和平对话大势已经形成，中方支持朝方继续坚持半岛无核化方向，支持平壤方面与韩国持续改善关系，支持朝美举行首脑会晤并取得成果，以及支持各方透过对话解决各自合理需求。，中方愿意为半岛和平稳定出力。

金正恩表示，去年朝鲜半岛形势出现缓和，中方为此发挥的重要作用有目共睹，朝方高度赞赏并诚挚感谢。朝方将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决半岛问题，为朝美领导人第二次会晤取得国际社会欢迎的成果而努力。

金正恩又表示，他在不到一年时间内4次访华，对中国经济社会发展成就及中国人民奋发图强的精神面貌印象深刻，朝方认为中国的发展经验十分宝贵，希望多来中国实地考察交流。

文在寅：美朝二次峰会很快举行

另一方面，韩国总统文在寅周四表示，在金正恩访华后，相信美朝第二次峰会将会很快举行。

文在寅表示，“我认为金正恩主席到访中国，对第二次美朝峰会的举行，有十分积极的影响。”

他又推动豁免部份对朝鲜的制裁，以便韩朝进行合作项目。

谈到平壤和华盛顿之间的谈判，文在寅认为，朝鲜需要采取大胆、更实际的无核化措施，以便获得解除制裁。

