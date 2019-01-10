主页
新闻
国内
课题时间轴

耗资400万翻新．海鸥大厦开幕

2019-01-10 17:24

耗资400万翻新．海鸥大厦开幕

耗资400万令吉完成翻新的海鸥大厦正式开幕使用！
前身为太阳大厦的海鸥大厦在装修后，也注入了不少文化艺术气息。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）耗资400万令吉完成翻新的海鸥大厦正式开幕使用！

广告

前身为太阳大厦（Sun Complex）的海鸥大厦位于吉隆坡金三角市中心，是于去年获得海鸥集团耗费400万令吉进行翻新，同时也易名为海鸥大厦（Menara Hai-O）。

该大厦于今早举行开幕典礼，并由马来西亚对华事务特使兼蕉赖区国会议员陈国伟、海鸥集团执行董事主席陈凯希及海鸥集团董事经理陈景岗主持开幕。

陈景岗：续打造隆精神地标

陈景岗致词时指出，建立于1978年的该大厦陪伴武吉免登区走过风光的40个年头，为是一座共有20层楼高，约有220个单位的公寓，也是吉隆坡最早期的高耸公寓之一。

“除了公寓单位之外，这座大厦也设有其他设备如银行、餐馆、歌厅、经济酒店、办公室，当然少不了海鸥连锁店及北京同仁堂。”

他说，该集团是在这两年兴起将大厦易名的念头，决定将40年历史的大厦重新装扮一份，改名字后“重新上路”，继续将之打造为吉隆坡市民的精神地标。

广告

陈景岗透露，海鸥集团在20年前在该处置产后，即委派代表进入该大厦管理层，积极参与探讨如何改善该大厦的美好形象及内部的服务；而在海鸥大家长——陈凯希的导航下，决定加强力度为该大厦注入文化艺术元素，为其增添些许文艺气息，同时也更贴近地气和人气。

陈凯希：将文化产物发扬光大

陈凯希则说，该大厦所位于的是一块“风水宝地”，惟当时的名声较为不好，而该集团则将之打造为以文化为主的地方，不少文化产物都始于该大厦，甚至在这里发扬光大。

陈国伟：改头换面变文化重地

广告

另一方面，陈国伟表示，老吉隆坡人都知道，该大厦虽然位于金三角商业旺区，惟过往可是龙蛇混杂的地方，但是在陈凯希的独具慧眼下，不惜工本将之改头换面，也成为今天所见的文化重地。

他也表扬陈凯希是政治工作者的老前辈，也是马中商务理事会的资深理事，为我国华商及年轻一辈的典范，而他本身更是因为对方的因素才参政。

他说，陈凯希也是促进马中关系的先辈，在马中经贸还未紧密合作，中国还未改革开放之时就已勇敢前往中国，为马来西亚社会及马中关系贡献了巨大的正能量。

陈凯希（右三起）、陈国伟及陈景岗与其他嘉宾一起为海鸥大厦主持开幕仪式。左起为武吉免登国会议员方贵伦助理李明康及陈国伟特别事务官廖勇胜；右起为大厦管理层代表韩礼丰及冯启明。（图：星洲日报）

 

文章来源：
星洲日报·2019.01.10

 
广告
你也可能感兴趣...
 


广告



其他新闻

评论

当您提交时，您等同于同意了Mollom用户私隐政策