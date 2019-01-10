耗资400万翻新．海鸥大厦开幕 耗资400万令吉完成翻新的海鸥大厦正式开幕使用！

前身为太阳大厦的海鸥大厦在装修后，也注入了不少文化艺术气息。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）耗资400万令吉完成翻新的海鸥大厦正式开幕使用！

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前身为太阳大厦（Sun Complex）的海鸥大厦位于吉隆坡金三角市中心，是于去年获得海鸥集团耗费400万令吉进行翻新，同时也易名为海鸥大厦（Menara Hai-O）。

该大厦于今早举行开幕典礼，并由马来西亚对华事务特使兼蕉赖区国会议员陈国伟、海鸥集团执行董事主席陈凯希及海鸥集团董事经理陈景岗主持开幕。

陈景岗：续打造隆精神地标

陈景岗致词时指出，建立于1978年的该大厦陪伴武吉免登区走过风光的40个年头，为是一座共有20层楼高，约有220个单位的公寓，也是吉隆坡最早期的高耸公寓之一。

“除了公寓单位之外，这座大厦也设有其他设备如银行、餐馆、歌厅、经济酒店、办公室，当然少不了海鸥连锁店及北京同仁堂。”

他说，该集团是在这两年兴起将大厦易名的念头，决定将40年历史的大厦重新装扮一份，改名字后“重新上路”，继续将之打造为吉隆坡市民的精神地标。

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陈景岗透露，海鸥集团在20年前在该处置产后，即委派代表进入该大厦管理层，积极参与探讨如何改善该大厦的美好形象及内部的服务；而在海鸥大家长——陈凯希的导航下，决定加强力度为该大厦注入文化艺术元素，为其增添些许文艺气息，同时也更贴近地气和人气。

陈凯希：将文化产物发扬光大

陈凯希则说，该大厦所位于的是一块“风水宝地”，惟当时的名声较为不好，而该集团则将之打造为以文化为主的地方，不少文化产物都始于该大厦，甚至在这里发扬光大。

陈国伟：改头换面变文化重地

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另一方面，陈国伟表示，老吉隆坡人都知道，该大厦虽然位于金三角商业旺区，惟过往可是龙蛇混杂的地方，但是在陈凯希的独具慧眼下，不惜工本将之改头换面，也成为今天所见的文化重地。

他也表扬陈凯希是政治工作者的老前辈，也是马中商务理事会的资深理事，为我国华商及年轻一辈的典范，而他本身更是因为对方的因素才参政。

他说，陈凯希也是促进马中关系的先辈，在马中经贸还未紧密合作，中国还未改革开放之时就已勇敢前往中国，为马来西亚社会及马中关系贡献了巨大的正能量。