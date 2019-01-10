义山联总改选·陈长兴蝉联主席 代表森美兰的原任主席陈长兴，在日前举行的马来西亚华人义山联合会总会改选中连任。

义山联总新届理事会合照。前排左起为何镇南、李冠霖、赖冠福、温子开、陈长兴、李振光、叶子梁、黄源；后排左起为谢清渊、叶振河、庄文来、杨文轩、黄春发、车容卿及柯伟民。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保10日讯）代表森美兰的原任主席陈长兴，在日前举行的马来西亚华人义山联合会总会改选中连任。

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署理主席则由来自隆雪的李振光连任。

义山联总日前召开第5届常年会员代表大会，并举行2019至2020年新届理事会改选。

义山联总发表文告指出，各州代表秉持一贯和谐精神，提名属意人选出任义山联总要职，所有职位不战而胜，选举在一片和气下圆满落幕。霹雳华人义山联合会会长吴国华担任临时议长。

义山联总常年大会首度移师到霹雳州举行，由霹雳华人义山联合会承办担任东道主，协办单位则是霹雳广东会馆。

文告说，大会特别提案成立政府事务小组，负责谘询及研究全国各州土地法和攸关华人义山的各项法令与条例，以在需要的时，向面对问题义山团体给予适当的建议，来自隆雪华人义山联合总会的庄文来获选担任小组主任。

助5州设义山联合会

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陈长兴在蝉联主席职后在大会上说，根据了解，各州政府都有从屋业发展中征收款额不一的葬地基金，而这笔款项应该获得善用来帮助有需要的义山团体，因此希望各州联合会能发挥积极和带头作用。

他举例，雪州政府每年制度化拨款给该州华人义山组织值得赞赏，而森州政府目前也开始探讨类似拨款机制，因此，义山联总呼吁各州政府效法，让义山也获政府照顾。

他说，新届理事会任重道远，他在任内将协助马六甲、柔佛、玻璃市、砂拉越和沙巴成立州级华人义山联合会，然后加入联总，壮大全国义山组织阵容及影响力。

“义山联总呼吁各州联合会，主动接触各自州政府负责非伊斯兰宗教事务的行政议员，建立相互了解的密切关系，陈情华人义山面对的葬地不足、经费短缺、设施落后等问题，促成下情上达。”

