黄保国：友族办课程没严格训练．忧“针灸师”危害健康 马来西亚中医师暨针灸联合总会总会长黄保国说，他最近发现许多友族同胞在开办针灸课程，担心没有经过严格训练“针灸师”，将危害民众健康。

大马医总举行新春媒体之夜。医总理事和出席的星洲日报代表一起贺年。前排左起为冯靖雯、陈柔静、黄保民、谢念芳、黄保国、陈金泉、张润霞、王丽琄及尹德光。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）马来西亚中医师暨针灸联合总会总会长黄保国说，他最近发现许多友族同胞在开办针灸课程，担心没有经过严格训练“针灸师”，将危害民众健康。

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他说，采用针具而没有经过考核训练，比起推拿按摩手法来得危险。

黄保国昨晚在医总媒体之夜致词时说，该会已针对此事向卫生部反映，希望介入调查，但却因该部还未对“针灸师”进行注册为由，无法采取任何行动，唯有发文提醒，短期课程只能当着学分学习，不能作为日后注册标准。

他也说，有中医药业者觉得中医药组织越来越多，使到代表性越来越弱，甚至认为一旦卫生部执行2016年传统辅助医药法令后，中医药组织是否还有存在的价值。

他说，上述法令涵盖各民族传统医学，中医学也只是其中一项，法令原则上对中医师进行注册规范和管制是好的，但中医药组织必须时刻关注该法令执行所带来的利弊，所以在未来几年，中医药组织扮演更重要角色。

“在这段时期，中医药组织不应再自相残杀或互相诋毁，反之应携手合作寻求未来发展空间，求同存异，让中医药这传统文化能后继续发扬光大。”

黄保国也说，中文媒体一直以来是华团最大支柱，虽然网络媒体兴盛，华团还是与中文媒体紧紧相依，尤其是中医药组织都是以中文为主，所以中文媒体成了主要媒体资讯传达管道。

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出席者有该会总秘书黄保民、副会长张润霞、财政陈柔静、星洲日报企业公关及业务促进部总经理陈金泉、世华多媒体有限公司总经理（市场行销）谢念芳、星洲日报企业公关及业务促进部经理冯靖雯、华团事务执行员尹德光及光明日报良医主编王丽琄。