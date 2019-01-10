梁金龙‘父女档’推贺岁专辑·周明瑶被嫌矮 梁金龙为了和14岁女唱将Yoyo周明瑶合作推出的贺岁专辑《美好时光》，特地去找林必媜拜师学唱

（吉隆坡10日讯）梁金龙为了和14岁女唱将Yoyo周明瑶合作推出的贺岁专辑《美好时光》，特地去找林必媜拜师学唱。由于他和周明瑶相差22岁，所以不忘笑称，“我们虽然看起来像是‘兄妹组合’，但如果要说是‘父女档’也不为过。”周明瑶自爆被MV导演嫌弃“怎么你跟去年一样，没有长高。”被嫌“矮”的她因而在拍摄《美好时光》MV时，冒险踩6寸高跟鞋走吊桥，让人不禁为她捏一把冷汗。

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梁金龙和周明瑶去年各别推出贺岁专辑并各卖出2000多张好销量，曾在80年代撮合李茂山和林淑蓉合唱的瑞华老板陈瑞钿，这次拉拢梁金龙和周明瑶合作推出贺岁专辑，希望再造奇迹。梁金龙表示两人力量大，《美好时光》要卖出5000张应该不是问题。陈瑞钿表示如果销量达标，明年会继续为他们推出贺岁合辑，梁金龙则乘势要求，“希望我和周明瑶的个人专辑（非新年歌）也很快会有下文。”

梁金龙表示，他们在石拿督庙拍摄主打MV《美好时光》时，巧遇马口启文华小的学生们出游，“刚好他们都穿红色，所以我们就邀请他们一起入镜，小朋友们的表现很专业，也是这次拍摄MV时一段有趣的插曲。”因为梁金龙和周明瑶各有各忙，所以他们“合体”宣传的只有美里（1月18日）、马六甲（1月27日）和太平（2月3日）3站，“其他地区则会各自各宣传，名符其实的是单飞不解散。哈哈。”

曾在80年代撮合李茂山和林淑蓉合唱的瑞华老板陈瑞钿，这次拉拢梁金龙和周明瑶合作推出贺岁专辑