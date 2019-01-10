包括4外国学者·27人申请南方校长职 南方大学学院征聘新校长事宜即将进入最后阶段，截至去年12月20日共有27位申请者，其中包括4位外国学者，遴选委员会将于本月14日面试3位通过初选及复选的入选者，以期在农历新年后迎来新校长上任。

陈洺臣（左三）主持南方大学学院2019年第一学期开课推介礼。左一起为黄循积、张瑞发；右一起为王润华、符传曙、张春胜、吴计生、梁德海、唐宝盈及莫泽浩。（图：星洲日报）

（柔佛．新山10日讯）南方大学学院征聘新校长事宜即将进入最后阶段，截至去年12月20日共有27位申请者，其中包括4位外国学者，遴选委员会将于本月14日面试3位通过初选及复选的入选者，以期在农历新年后迎来新校长上任。

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南方大学学院董事长拿督陈洺臣今日主持该校2019年第一学期开课推介礼致词时说，新校长征聘启事已于去年12月20日截止，遴选委员会于上个星期进行初选及复选会议。

他指出，在新校长上任前，该校已成立三人管理委员会处理校务，成员包括资深副校长王润华、刚获擢升的副校长安焕然及助理校长陈秀林。

陈洺臣及该校理事长张瑞发在会上致词时，也不忘感谢原任校长祝家华在校服务长达15年的贡献，惟今年起受委担任南方大学筹备处执行顾问兼亚洲文艺复兴与跨文化书院主任的祝家华，今日没有出席开课典礼。

陈洺臣：遵循新政府新作风

管理职保留年轻人女性

陈洺臣表示，为遵循新政府的新作风，该校也将一些管理职位保留给年轻人及女性，相信在老中青的团队紧密配合下，能带领该校迈向新高的学术水平。

该校今次共颁发34份奖学金给成绩优异的学生，其中6位学生获颁全免奖学金，同时颁发1份助学金给清寒学生。

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此外，该校今年特别委任4位法律顾问，为该校管理层提供免费谘询，他们是上诉庭前法官拿督威拉刘国民，律师唐宝盈、李雪亮及沈伟伦。

张瑞发：今年250国内外学生

另一方面，张瑞发透露，该校于本年度第一学期共迎来250位来自海内外的学生及非华裔生，包括一位精通华语的巫裔学生，其父母皆是该校马来学系的校友；9名印裔学生、8名来自中国、越南、菲律宾的学生、4名持非洲几内亚比绍国籍的华裔学生，以及14名来自日本爱知大学的交换生。

开学推介仪式出席者，包括该校署理董事长莫泽浩、副董事长梁德海、财政吴计生、董事张春胜、符传曙、校务顾问黄循积及资深副校长王润华。