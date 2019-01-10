【暖势力】穷过，方知救命钱的重要……82岁“爱心阿嬷”登门送暖 她今年已经82岁，而且行动不便，但她还是坚持行善，并且坚持要把捐助的款项，亲自送到需要帮助的受惠者手中，原因只有一个，那就是曾经穷过的她，知道这些钱对贫困家庭来说是多么的重要！

张传文（左）赞赏王瑞珠老婆婆（右）的善举，并形容这是社会的楷模。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远10日讯）她今年已经82岁，而且行动不便，但她还是坚持行善，并且坚持要把捐助的款项，亲自送到需要帮助的受惠者手中，原因只有一个，那就是曾经穷过的她，知道这些钱对贫困家庭来说是多么的重要！

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说的这名“爱心老妇”，就是来自实兆远的王瑞珠。

年轻时是一名割胶工人的王瑞珠，数周前从《星洲日报》读到了一则班台一对夫妇接连患病，结果导致一家五口（包括3名就读中学的子女）的生活陷入困境的新闻后，马上联络上阿斯达卡州议员服务中心，要求亲自登门拜访，以便移交500令吉捐款的举动，感动了服务中心的所有年轻员工。

负责协助联络及载送王老婆婆到班台探访该户贫困家庭及移交捐款的曼绒市议员张传文说：“行善之心人人有之，但一名行动不便的长者，却意志坚定，要亲自上门探访及献上关怀的举动，真的是让我感动了。”

坚拒服务中心代为转交

张传文说，州议员服务中心的员工，因看到王老婆婆行动不便，因此曾提出建议，要王老婆婆把钱放下，由服务中心代为转交，但王婆婆却坚决不肯，表示想亲自去关心这个受惠家庭，以给予鼓励。

“我认为王老婆婆的这一份善心是社会的楷模，尤其值得年轻人的学习。”

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两名市议员即张传文（左起）与林宗荣受王婆婆的善心感动，从实兆远载送她到班台探访一户贫困家庭，并移交了捐款。

省吃俭用帮助贫户

王瑞珠年轻时家境非常贫困，每天凌晨1时就摸黑到胶园割胶，接着在下午又要到水果园地协助夫婿工作，就是靠着劳力把5名孩子都培育成专业人士。

她受访时说：“我穷过，所以没有人比我更加清楚穷人缺钱的窘境，因此我愿意把省吃省用储存下来的钱捐给真正需要帮助的家庭。”

询及她是在甚么时候开始默默行善时，从与记者交谈开始就一直说不要受访的王老婆婆说：“我接受你的访问，不是为了高调，也不是为了炫耀，我从60多岁退休后，就开始拿自己的储蓄来帮人，至今已有20年了，但我不曾向5个孩子提起！”

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记者马上接着问，为何你不跟孩子提起，若孩子知道了，会不会反对呢？

“也不是说刻意瞒着孩子及家人，就是没有刻意提起，所以孩子们可能都晓得，但他们也不表示甚么，只是常常要拿钱给我，可能就是让我拿来行善吧，但我都不要收，因为我自己有钱。”

本身是一名虔诚基督徒的王老婆婆在受访时一再强调：“我感恩上帝祝福，让我养大5名儿女，而且都是受高深教育的专业人士，包括有商人、2名律师、一名老师及一名大学教授，而且内外孙也都是医生、律师、工程师及会计师等的专业人士，所以我及孩子的生活都没有问题了，那就拿些钱出来帮人，不是很好吗？”

过去20年来一直都在行善，却不愿高调曝光的王瑞珠（右二），唯一的一次行善登报，是协助一户来自爱大华天定花园的单亲妈妈家庭。

帮助别人得到快乐

“一些知道我有行善习惯的朋友会问，你平时省吃省用，连吃好一点都不舍得，却又怎么舍得把钱拿出来捐给不认识的人呢？我就告诉朋友，因为我穷过，知道这些才数百令吉的钱，对那些需要的人更加重要，而且我信仰的上帝都教育我要帮人，所以我从帮人中，得到了很多的快乐！”

王老婆婆说，她每次用来帮人的钱不算多，就是300至500令吉，有时也会另外买一些食物送给这些贫困的家庭，而且在教会有需要时，也会捐钱。

“我都是从报章或者身边的亲友处，知道有人或家庭需要帮助时，就会去了解，接着帮忙。

我曾在帮人时受骗，所以我会要求亲自了解情况，确保帮到真正需要帮助的人或家庭，而不是帮到一些好吃懒做的人。”