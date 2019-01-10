财长驳斥野村：不会恶化‧“有信心2019财赤3.4%” 林冠英也指出，政府从销售及服务税的税收已超出34%的初步预测，从40亿令吉增至54亿令吉。

林冠英驳斥野村的报告，坚信大马去年的财政赤字在3.7%目标内。（图：星洲日报）

（布城10日讯）财政部长林冠英今日驳斥日本野村全球研究（Nomura）指大马去年的财政赤字可能恶化的报告，并强调政府有信心大马可实现2018年3.7%和2019年3.4%的财政赤字。

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他今日在财政部召开新闻发布会时表示，已检查过初步财务账户，政府财政状况完全在2018年国内生产总值3.7%的目标内，因此，野村报告指2018年的财政赤字已经恶化至GDP的3.9%是不实的。

林冠英也指出，政府从销售及服务税的税收已超出34%的初步预测，从40亿令吉增至54亿令吉。

多项体制改革已展开

他也说，政府宣布的多项体制改革已经展开，主要包括实施零基预算、全面实施公开招标、从现金收付制（Cash）到权责发生制（AccrualBasis）会计的持续过渡，并于2021年生效，以提高中期公共财政的透明度、MRT2、MRT3、LRT3等基础设施项目的重新排序，协助节省了超过270亿令吉的资金。

他说，政府也成立税务改革委员会和公共财政委员会，来巩固财政和多元化政府的收入。

林冠英一直都称要3年时间才能完成财政改革，除了2019年财政预算宣布的措施之外，2020年将宣布更多措施。

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“政府已经针对改革所需时间向各方包括各大信用评级公司，如惠誉、穆迪及标准普尔，传达相同的信息。”

现任政府比前朝透明

他说，这三大信用评级公司都了解改革的时限，而且现任政府在财政状况和财政义务上，都比前朝政府更为透明，因此，他们都把政府的信用评级维持在A3或-A评级。

他也说，由于原油价格现在处于每桶60.90美元，野村担忧会导致财政赤字上升，但他强调，国油所派发的300亿令吉一次性股息，部份将用于退还未退的消费税和所得税。

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“据估计，在没有消费税的情况下，相对2009年的41.3%，政府今年对石油收入的依赖只占19.5%，意味它对于公共财政的重要性已减低。”

他认为，分析家因此应考量低能源价格的元素，以及政府所推出的新措施，包括汽水税与出售非核心和不具策略性的资产。

他说，这些措施已经足以缓解布伦特油价徘徊在每桶50至70美元的冲击。

马政治稳定 指野村多虑

林冠英指野村对大马政治稳定的担忧是多虑了，完全无视大马当前稳定的政治局势。

“希盟是目前唯一可以代表所有种族、宗教及背景，不管是来自玻璃市、柔佛、沙巴或砂拉越州的政治联盟。”

他称，任何领袖的更迭都会依照先前所议定，以及依法和依民主程序进行。

林冠英说，大马是一个民主国家，各项议论是健全民主文化的一部份，但这些辩论并不会分散政府所要推行的改革。

另外，他也驳斥有关大马已聘请银行进行武士债券的销售，以筹集约2000亿日元。

他说，政府会在下周才公布名单，有关报道有不实之处。