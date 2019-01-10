古拉：HRDF丑闻应寻策解决‧“非杀死政府机构” 他说，在人力资源发展基金会（HRDF）的丑闻上，反贪会和警方已经展开调查。

（吉隆坡10日讯）人力资源部长古拉说，在政府机构发生丑闻后，更重要的是如何解决问题，并不是“杀死”这个机构，应该给一个喘息的空间，让当局盘查相关人士。

广告

他说，在人力资源发展基金会（HRDF）的丑闻上，反贪会和警方已经展开调查。

HRDF昨日被爆出逾1亿令吉的基金遭滥用来购买产业，对此大马雇主联合会（MEF）建议政府让该基金会回归单纯的管理培训基金的责任，甚至直接废除该基金会，由公司自行管理基金，为员工提供培训。

古拉今日见证马来亚商业银行协会（MCBA）与马来西亚银行雇员职工会（NUBE）签署劳资合约后，在新闻发布会后受询时，如是回应。

关闭机构会令员工失业他说，大马雇主联合会可以把这项建议提呈给政府，让政府去考虑，政府不是他一个人而已。

他说，关闭有关机构是很容易的答案，但是会有多少人将失业和痛苦，这是政府也必须考量的。

“之前也有很多机构也出现行为不当，重要的是如何把机构引回正轨。”

广告

针对该会促请让HRDF专注在管理培训基金不要再进行投资的建议，古拉说，这是政府相关公司会做的决定，也是国会制定的法令，部长只是做政策决定，无权运行管理。

询及这起购买房产董事会并不知情，古拉表示，这起事件就交由新任的董事局主席拿督诺法丽达去处理，相信她会很快就此事做出宣布。

“在这件事上，应该由政府相关公司去调查。”