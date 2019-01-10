渔业局：解决供过于求·商6海产解禁恢复出口 渔业发展局主席莫哈末法兹指出，该局正在与农业及农基工业部深入探讨，是否要让海产恢复出口，以解决供过于求的问题。

莫哈末法兹（前排右二起）为嘉马鲁丁扣上印有“Cekap、Amanah、Peduli”字眼的胸章。右为乌恩东。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种10日讯）渔业发展局主席莫哈末法兹指出，该局正在与农业及农基工业部深入探讨，是否要让海产恢复出口，以解决供过于求的问题。

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6海产禁出口冷冻库爆满

政府从今年1月1日至2月28日，禁止6种海产出口，即甘望鱼、沙丁鱼、甘文鱼、黄尾鱼、鲳鱼及虾。

由于部份海产的本地需求较低，以致出现严重供过于求的现象，渔民的冷冻库甚至因此爆满。

莫哈末法兹指出，确实有渔民希望政府可以通融，让他们出口本地市场需求比较低的海产。

“当需求不高，这些特定海产的供应量越来越多，导致供过于求。”

莫哈末法兹今日在该局发表新年献词后受询时说，禁止出口6种海产是农业部的决定。

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他解释，禁止有关海产出口是为了确保海产足以供应本地市场，并且稳定鱼价。

“这是政府的用意，因为佳节和天气会影响渔获，海产供应量可能会不足。”

他说说，渔获会因天气而受影响，导致鱼价起伏不定，当局将会寻求永续解决方案，提高渔业资源，同时也会用尽方法和资源来保障渔民的福利。

莫哈末法兹：

4亿拨款充建码头提升设施

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莫哈末法兹说，渔业发展局在2019年财政预算案中获得大约4亿令吉的拨款，该局今年将会善用有关拨款，包括兴建码头、修复码头、提升设施等。

他说，该局已决定兴建新码头的地点位于纳闽，现阶段处于招标程序。

“我们也会物色其它有潜质的地点兴建新码头，同时也会依据渔民的需求而决定地点。”

拟推App供查海产市价

莫哈末法兹希望渔业发展局能够成为农业部旗下最先进的机构。

“我们希望能够与时并进，善用科技，计划推介手机应用程式（app），让使用者方便查询海产鱼类的每日市价。”

甫上任2个月的莫哈末法兹在活动上发表新年致词时，不断激励在场的职员，并指渔业发展局在国家经济发展中扮演重要角色，确保国民拥有足够的渔量和粮食。

出席者包括渔业发展局总监嘉马鲁丁、副总监乌恩东和拉惹凯里。