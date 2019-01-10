MCBA与职工会签劳资合约‧银行调薪10%至12% 马来亚商业银行协会（MCBA）今日与马来西亚银行雇员职工会（NUBE）签署劳资合约，20家银行的文职及非文职职员获调薪10至12%。

古拉（中）见证诺拉（左三）及大马银行雇员职工会主席陈荣煌（右三）交换劳资合约。左起为马来亚商业银行协会执行董事林裕源及大马银行公会主席拿督阿都拉法立阿烈斯。右起为索罗门及亚洲银行保险及金融公会组织总秘书MR沙。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）马来亚商业银行协会（MCBA）今日与马来西亚银行雇员职工会（NUBE）签署劳资合约，20家银行的文职及非文职职员获调薪10至12%。

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马来亚商业银行协会主席诺拉指出，有关薪金调整由2018年1月1日起生效，职员的薪金将在月底获得调整。

她今日出席新集体协议签署仪式后，在记者会上指出，职员的生活费补贴也由2019年1月1日起，由400令吉提高至600令吉。

诺拉说，除了薪金调整，涵盖在新协议下的不同组别职员的起薪将调涨12至16%，他们的顶薪则获提升16%。

提升现有职员特定福利

“新协议的另一个主要福利是，所有会员银行已同意由2019年4月1日起，为职员房贷的首10万令吉，提供零利率优惠。

诺拉说，除了薪金调整，新的协议也将提升现有的职员特定福利，也就是金额提高10至50%。

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“这些现有的各式各样福利是要满足职员，在不同生命阶段的需求，如10天的婚假，以及两次分娩可获1500令吉的生产费，还有很多。”

见证签约仪式的人力资源部长古拉在致词时，赞扬双方可以在无需第三方的介入下签署这项劳资合约，达致双赢的局面，这也应该成为国内其他机构和公司的楷模。