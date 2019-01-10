郭素沁：没深入研究．世卫抨击棕油失之偏颇 原产业部长郭素沁说，大马人吃棕油长大，外国食油较健康是错误思想。

文冬吉打里州议员雪芙菈（右二）以棕油煎甜甜圈。左起是瓜拉吉打国会议员阿兹曼和郭素沁。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑10日讯）原产业部长郭素沁就世界卫生组织对马来西亚棕油所作出的不负责任抨击感到遗憾，她因此邀请世卫组织报告作者到来马来西亚与棕油交流以取得正确资讯。

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她说，虽然自己不是棕油领域的专家，但是她知道许多专业报告证明棕油是最好和最健康的食油。

郭素沁今午在双溪哥央出席“爱我棕油”活动之后，在新闻发布会上这样指出。

世界卫生组织指棕油领域采取和烟酒业相同的手段，影响棕油产品对健康的研究报告结果。

马棕油研究者应指正

“世界卫生组织在没有深入一层研究情况下，破坏棕油品质声誉，这是一项不负责任的做法，大马的棕油研究者应该站出来给予指正。”

她说，世卫组织作出这种结论，主要是影响棕油进入欧盟市场。

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“作出这项报告的专家应该和营养专家、大马棕油局和本地大学进行确认之后才写下报告。”

她认为，西方专家、医药学者、环保人士和政治人物对棕油作出所作出的诸多批评失之偏颇。

外国食油较健康是错的

“他们甚至不曾到过东南亚（对棕油）作出研究，我们在这里成长，虽然也有人会患上顽疾，但是（知道）棕油是健康的食油。”

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较早前他在活动上说，外国食油较健康是错误思想。她说，棕油是健康的食油，我国人民应该以棕油煮食，不要错误认为只有外国食油才是品质最佳的食油。

她说，印度是大马棕油的最大入口国，其次是欧盟国家和中国。

如今欧盟各国因为生化柴油课题，千方百计阻止我国棕油进口欧盟，我们要回击。

她说，油棕价格跌，主要是欧盟市场受到局限，如没我们没有捍卫和反击，收入会继续受到影响。

她说，原产业部推出爱我棕油运动，主要是捍卫棕油出口，人民要发挥影响力去影响更多的人食用棕油。

郭素沁也对净选盟指政府利用政府机关到金马仑争取补选选票的指责感到费解。

“人民需要知道政府和部长在做一些什么东西，今天竞选期还未开始，金马仑补选希望联盟候选人都不在这里，不可以说是利用政府机关在进行拉票。”

她说，希望尽量少使用政府经费来进行活动，就如今天的活动茶点，自己出了500令吉，村民自己提供了费用不高的活动材料，完全没有用到政府的钱。