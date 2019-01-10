全球首富贝佐斯离婚·前妻或成全球女首富 全球首富兼最大零售网站亚马逊创办人贝佐斯周三宣布与结缡25年的妻子麦肯齐离婚，外传他有外遇导致离婚，而外界除关注会否掀动亚马逊股权，也有兴趣知道他是否须与妻子“分身家”。

世界首富亚马逊执行长贝佐斯和结缡25年的妻子麦肯齐离婚。（图：美联社）

（美国·华盛顿10日讯）全球首富兼最大零售网站亚马逊创办人贝佐斯周三宣布与结缡25年的妻子麦肯齐离婚，外传他有外遇导致离婚，而外界除关注会否掀动亚马逊股权，也有兴趣知道他是否须与妻子“分身家”。

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按照他们居住地华盛顿州的法例，若没有婚前协议，二人可能将平分婚姻期间累积的财富。届时麦肯齐将马上成为女首富，而贝佐斯或无法保住全球首富的宝座。

据彭博亿万富豪指数统计，54岁的贝佐斯目前身价1370亿美元（约5616亿令吉），名列全球首富。他和麦肯齐更是全美最大的地主，坐拥16.19万公顷土地。他与麦肯齐并未签署婚前协议，他们居住的华盛顿州实行夫妻共同财产制，意即婚后夫妻所获得的财产列为共同财产，可在离婚时要求平均分配，这意味麦肯齐最多可拿到高达660亿美元（约2705亿令吉），将创下美国离婚最高赡养费纪录。

《今日美国》报道指，贝佐斯若得拿出这笔钱，可能要出售或质押股票，这将稀释他的股票和公司控制权，导致亚马逊市值跟着受影响。不过外媒分析，麦肯齐不大可能会做出这样的要求。

两人强调仍是家人好友

贝佐斯与麦肯齐周三发表共同声明，两人婚姻画下句点，但强调仍是家人好友，更是在合资企业和各项计划上的伙伴关系，“我们想让人们知道我们生活的发展，我们熟悉的亲友都知道，在长期探索双方关系及试验分居过后，我们决定离婚，并继续在彼此的人生当朋友。”

贝佐斯在社媒公布离婚决定时，对太太仍十分感激，他说：“即使25年前我们便知道最终要分离，我们还是会走在一起，我们的婚姻确曾有过动人的时光，但我们也预视到两段美好的将来正等着我俩。”

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目前全球女首富是法国化妆品集团欧莱雅（L\'Oreal）的继承人弗朗索瓦丝，位列福布斯全球富豪榜第18位，身家422亿美元（约1730亿令吉）。若麦肯齐获分贝佐斯一半身家，将即时成为全球女首富，甚至打入全球富豪榜前十位。48岁的麦肯齐多年来由他白手兴家到成为首富，一直陪伴左右。二人育有3子1女，女儿是从中国收养。

亚马逊股价未受影响

贝佐斯宣布离婚后，亚马逊的股价似乎未受影响，周三升0.17%。美国市场研究公司D.A.Davidson&Co分析师福特认为，离婚消息对亚马逊及其股价无实质影响。

麦肯齐是一位小说家，曾受教于诺贝尔文学奖得主莫里森，2006年以《路瑟．奥布莱特的试巷炼》（TheTesting of Luther Albright）得到美国图书奖，另一部作品是2013年出版的《陷阱》（Traps）。

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将于12日满55岁贝佐斯与麦肯齐都毕业于名校普林斯顿大学，在纽约一家避险基金当同事时认识，交往3个月就订婚，1993年结婚，第二年两人远征西雅图，创立亚马逊，开始书写近代商业史的一则传奇。

亲密照遭媒体揭发．贝佐斯与前主播有外遇

据传贝佐斯与已婚前新闻主播的萝伦．桑切斯外遇8个月，亲密照即将遭八卦媒体《国家询问报》爆料，才因此抢先一步宣布。

《每日邮报》报道，八卦媒体《国家询问报》在跟踪调查贝佐斯长达4个月后，将在10日出版的最新刊物中，揭发贝佐斯与桑切斯长达8个月的婚外情；新刊封面硕大的字体写着“终结贝佐斯婚姻的外遇照”，还指出拍摄到超限制级无法刊登的画面。

与贝佐斯夫妻为多年好友

49岁的桑切斯曾是霍士11台前主播，现担任“舞林争霸”节目主持人，她先生怀特瑟尔则是好莱坞最有影响力的星探之一，育有两名孩子，两人与贝佐斯夫妻为多年好友。

《国家询问报》报道，贝佐斯常形容自己是“顾家好男人”，会用他值6500万美元的私人喷射机接送桑切斯至各地，传送色情简讯和自拍照，两人还偷偷在富丽堂皇的私人产业见面。

由于《国家询问报》政治立场偏向美国总统特朗普，而特朗普讨厌贝佐斯拥有的《华盛顿邮报》，不但多次说《华邮》是假新闻，之前还说要针对亚马逊征收网络税，不免让人怀疑，《国家询问报》这次调查贝佐斯是抱有政治目的，让特朗普能手握贝佐斯把柄。

巧合的是，同一天稍晚也有消息指出，桑切斯已与丈夫分居数月，似乎有意把外遇丑闻导向成双方配偶皆知情的关系。

据《纽约邮报》娱乐版报道，知情人士透露，桑切斯的婚姻出问题了好一段时间，并在去年秋天正式分居，目前正在办理离婚，桑切斯也已告诉丈夫，她与贝佐斯交往。而贝佐斯在开展新恋情时与妻子也处于分居状态。