林振辉：撕裂国人团结．“敦马应弃种族视角” 马来西亚宗乡青联合总会总会长拿督斯里林振辉认为，首相敦马哈迪一再以种族角度来看待各种国家课题，将会撕裂国人之间的团结与和谐，长远来说对国民团结的发展，是非常不健康的。

（吉隆坡10日讯）马来西亚宗乡青联合总会总会长拿督斯里林振辉认为，首相敦马哈迪一再以种族角度来看待各种国家课题，将会撕裂国人之间的团结与和谐，长远来说对国民团结的发展，是非常不健康的。

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他认为，政府如果在承认统考课题上拒绝踏前一步，或是要等待最好的时机才踏出这一步，目前就不要在没有任何进展的时候，对此课题扯入毫无相关的其他争议，因为这只会令到承认统考更复杂，甚至被有心人妖魔化，对处于被动的统考文凭是不公平的。

承认统考课题已失焦

他发表文告说：“前朝针对承认统考的进展本来是在学术资格鉴定机构（MQA）或统考生需要考历史课和国文课的阶段；想不到509后的今天，整个课题根本已失焦与失去方向，竟将种族贫富也牵扯进来了。”

他说，当国人都希望国家朝著绩效为先的方向前进时，身为国家首号领导人的马哈迪却似乎在走回来时路，频频重点提出并且放大种族之间的差距，这将会影响不成熟的一群思想趋向偏激；或有心者会趁机大作文章，挑起种族敏感度。

他说，人民在509选择换政府，绝对不是为了让国家走回以前的种族路线，也不是要看到政府只从种族看待课题；相反的他们是希望看到国家走向更加开明与开放及国际化。

首相言论没反映实况

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他也说，首相的言论也绝对没有反映全部真实的情况，包括事实上国人的贫富差距，也并未真的显示华裔较富的情况。

他认为，马哈迪可以鼓励马来族群更加发奋，但却不是以其他族群作为比较以激励他们，这手法的副作用将是深远且危险的。

“我们可以了解马哈迪身为一名长辈，对其族群年轻一辈的不长进与不思进取，他可能会感到痛心与恨铁不成钢的遗憾；但马哈迪必需要了解他是一名首相，而不是单纯一名族群领袖，他必需一视同仁。”