敦马觐见柔苏丹‧澄清只是一般会面 这是马哈迪自509希望联盟执政和二度拜相以来，首次觐见柔佛苏丹陛下。

马哈迪（左三）抵达士乃机场时与接机者握手。左为柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山10日讯）首相敦马哈迪今午乘搭专机南下新山，前往新山武吉士林王宫觐见柔佛苏丹依布拉欣陛下。

广告

这是马哈迪自509希望联盟执政和二度拜相以来，首次觐见柔佛苏丹陛下。

第15任国家元首苏丹莫哈末五世陛下日前宣布退位，全国关注接任新元首一事之际，马哈迪今午觐见苏丹陛下，引发许多联想。

不过，首相今日受询时回应说，这只是一般的会面。

“我只是要见他，就是这样。”

首相办公室日前发表文告说，马哈迪是应陛下数周前主动提出的邀请和陛下见面，会面无关讨论新任国家元首人选事宜，也不附带任何议程。

下午5时搭机返隆

广告

马哈迪今午2时30分搭机从吉隆坡出发，并于下午3时30分左右抵达士乃机场，其座车于下午4时左右抵达武吉士林王宫。

马哈迪预计于下午5时搭机回返吉隆坡，并在回返首都前在士乃机场召开新闻发布会。

媒体在中午12时便聚集在王宫外，等待拍摄首相官车进入王宫的照片。

苏丹陛下的御驾于下午2时30分，自外返回新山武吉士林王宫。

广告

此外，许多警察在王宫大门口严阵以待，并禁止游客或民众聚集在王宫大门口附近，不过警方允许媒体守候。