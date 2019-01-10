“师资调派拖延耽误工作”．教总促检讨作业方式 教总对政府处理师资调派工作的行政作业方式感到不满和失望，并认为时间上的拖延，对面对师资不足问题的各源流学校造成困扰，也对学校行政工作和学生学习带来影响。

（吉隆坡10日讯）教总对政府处理师资调派工作的行政作业方式感到不满和失望，并认为时间上的拖延，对面对师资不足问题的各源流学校造成困扰，也对学校行政工作和学生学习带来影响。

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教总主席拿督王超群对《星洲日报》说，师范学院毕业生是在2018年6月间毕业，但教育部却迟至12月24日，即新学年开课前一个星期才收到公共服务局批准的2019年师资数额通知。

“事实上，毕业生们早在6月份毕业，有非常足够的时间让教育委员会（SPP）进行面试，以及公共服务局处理师资数额批准事宜，以便教育部可以在新学年开课前就妥善处理师资调派工作。

开学3周后分派新教师

“公共服务局延迟处理的做法令人费解，这也让学校在开学3个星期后才获得分派新教师，时间上拖延，也耽误师资调派工作。”

王超群说，师资是学校重要的一环，因此，教总促请政府正视这个问题，并认真检讨和纠正师资调派工作的行政作业方式，一劳永逸解决有关延迟调派师范毕业生的问题。

他指出，随着新教师在今年1月22日前往各州教育局报到，教总也促请教育部立即发出聘请临教的批文，以让缺乏师资的学校能够在第一时间聘请临教填补空缺，避免影响学生学习。

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“据悉，一些华小缺乏师资多达5至6人，甚至有的超过10人，因此，有关学校是迫切需要聘请临教。”

吁关注国中缺华文教师问题

另一方面，王超群也吁请教育部密切关注国中华文科教师不足的情况，并尽早安排尚未获得教职的教师前往有关中学执教。

他说，据了解，目前约有50位来自苏丹依德里斯教育大学的中文教育系毕业生还没有获得教职；另外，在森州也有一些国中因华文教师不足，而影响开办华文班。

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王超群促请教育部立即采取行动，以解决中学华文师资不足的问题。