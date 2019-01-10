敦马：推口号向民众宣导‧反贪计划29日公布 首相敦马哈迪说，政府将会在今年1月29日公布2019至2023年国家反贪污计划（NACP）。

马哈迪强调，就算是大海捞针，大马政府将尽最大的努力找到刘特佐，将他缉拿归案。左起为阿兹敏及阿布卡欣；右起为刘伟强、林冠英及旺阿兹莎。（图：星洲日报）

（布城10日讯）首相敦马哈迪说，政府将会在今年1月29日公布2019至2023年国家反贪污计划（NACP）。

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他说，政府也会推出口号，向民众进行防范贪污的宣导工作，传达贪污是破坏国家的严重罪行讯息。

他表示，在国家反贪污计划的策略公布后，所有政府行政人员，尤其是政府部门的秘书长或领导人都要成为“反贪先锋”。

马哈迪今日主持反贪污内阁特别委员会后，在新闻发布会上表示，会议讨论了反贪污策略与教育有关。

嘱咐加强培养学生良好品格

他强调，反对及拒绝贪污的思维必须从小灌输，因此嘱咐教育部加强学生的品格教育，培养廉洁及品格高尚的下一代。

“教育部必须着重于在学校建立学生的良好品格及灌输高尚的道德价值观，因为父母没有能力，双方都要工作，与孩子之间缺乏优质时间。”

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另外，会议也议决要改善政府采购程序，以及项目工程的遴选标准及评估顾问公司的程序，包括顾问公司必须是财政部及专业单位注册的顾问公司，确保这些公司的确有资格且具高诚信。

“整个遴选首席顾问公司的程序，相比之前减少至9个程序，简化整个程序，为政府带来最大的好处。”

马哈迪也说，政府将会通过参与国际标准组织（ISO），提高防范贪污及施政效率，同时修复国家形象。

他表示，大马将会参与国际标准组织机构治理标准化技术委员会（ISO/TC309），国内的认证机构往后必须进行反贿赂管理系统（ABMS）并获得大马标准局的认证。

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赋权反贪会查资产实际拥有人

马哈迪表示，政府将会修改2009年反贪污委员会法令，赋权反贪会在展开调查时，鉴定资产的实际拥有权（BeneficialOwnership）。

“我们知道有些人为了避免被控告或起诉，利用其他人的名字，我们要找到实际拥有人，即便他们用了别人的名字，我们能找到证据。”

他指出，在反贪会鉴定资产的实际拥有人以后，就能采取行动。

行政发展开销将中期检讨

马哈迪说，政府将会为政府的行政及发展开销进行中期检讨，以确保国家债务方面的讯息透明；政府也要从今年开始，减少政府预算以外的开销。

他表示，就如前朝政府所发生的事，政府进行预算项目以外的开销，造成一马公司丑闻和开设特殊项目（SPV）公司。

“因此，政府将会努力减少预算以外（开销），提高预算案的透明度和廉正。”

出席者有副首相拿督斯里旺阿兹莎、财政部长林冠英、经济事务部长拿督斯里阿兹敏阿里及国家施政、廉正与反贪中心（GIACC）总监丹斯里阿布卡欣。