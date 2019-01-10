私铸金币案“‧拿督斯里”延扣3天 彭亨州警察总部商业罪案调查主任华兹尔说，31岁的华裔嫌犯，是于1月8日遭警方扣捕进行调查，今天警方再次向法庭申请3天延扣。

警方在申请延扣后，把华裔嫌犯押返警局，嫌犯以衣服遮盖头部，避免样貌曝光。（图：星洲日报）

（彭亨‧关丹10日讯）涉嫌私铸印彭苏丹、摄政王和州徽金币案的华裔“拿督斯里”商人，今日再被警方申请延扣3天，一直至本周六，以协助案件调查。

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彭亨州警察总部商业罪案调查主任华兹尔说，31岁的华裔嫌犯，是于1月8日遭警方扣捕进行调查，今天警方再次向法庭申请3天延扣。

他说，调查工作尚未完成，警方决定再次向法庭申请延扣，并获得法庭批准。

“延扣期将于本周六（12日）届满，届时将再视情况，是否有必要再申请延长扣留。”

追捕1“拿督”男子

嫌犯于今早9时身穿落网时浅蓝色T恤、黑色长裤及黑皮鞋押往法庭扣留室，并在法庭主簿官胡迈拉海蒂允准延扣后，在上午10时50分完成扣留申请，再被押返警局。

华裔嫌犯是于1月8日晚上7时15分在雪州鹅唛一间餐馆被逮捕。这起案件是摄政王安全协调官报案后，展开调查及逮捕行动。

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警方在此行动中，充公了印有彭亨州苏丹阿末沙殿下、摄政王东姑阿都拉及彭亨州徽的金币，还有一本目录。

嫌犯在铸了2枚金币后，计划交给代理人觐见摄政王，以取得摄政王同意出售有关金币，1枚金币的铸制成本约8000令吉，售价为1万8888令吉，限量1万套。

警方目前正在追捕一名“拿督”男子，以协助调查此案。

警方援引刑事法典420条文调查这起诈骗案。