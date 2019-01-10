全球购买力提升．劳斯莱斯2018销售创新高 英国顶级豪华品牌劳斯莱斯汽车公司（Rolls-Royce Motor Cars）去年豪华车款销售量创新高，主因全球购买力提升。

（英国．伦敦10日讯）英国顶级豪华品牌劳斯莱斯汽车公司（Rolls-Royce Motor Cars）去年豪华车款销售量创新高，主因全球购买力提升。

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劳斯莱斯轿车在英国制造，自1998年由德国BMW集团经营。

德国经营团队宣布，包括银鬼（Ghost）、幻影（Phantom）两车款，2018年在全球50多个国家销售达4107辆，创劳斯莱斯115年历史年度销售最高纪录；相较2017年销售3362辆，跃升22%。

劳斯莱斯声明中表示，劳斯莱斯汽车在美洲市场最受欢迎。公司工作团队也首度超过2000人。

该公司首席执行员穆勒乌特弗斯表示：“2018年是劳斯莱斯成功、破纪录的一年。”

他说，劳斯莱斯在全球销售地区都有成长，2018年销售辉煌，他有信心2019年甚至会更成功往上冲刺。