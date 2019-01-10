金马仑补选·莫哈末哈山：以直属党员身份．国阵派原住民上阵 巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山今日宣布，退休警官南利将以国阵直属党员身份，代表国阵竞选金马仑区国会议席补选。

莫哈末哈山（左二）宣布南利（右二）为国阵金马仑区国席补选候选人，左为旺罗斯迪，右是威尼斯瓦兰。（图：马新社）

（吉隆坡10日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山今日宣布，退休警官南利将以国阵直属党员身份，代表国阵竞选金马仑区国会议席补选。

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南利是退休警官

他在新闻发布会上说，南利是当地原住民，在当地有许多亲朋戚友，对国阵的胜算很有利。

他说，国阵有85%的胜算，因为这个选区的原住民选民占22%，相信全部都会支持南利，再加上料有20至30%印裔、5至10%华裔选民会支持。

他指出，现年60岁的南利两个月前退休，退休前是武吉阿曼商业罪案调查组助理总监。

伊党不派候选人只助选

莫哈末哈山也说，伊党不会派出候选人，而且还会助选，否则伊党不会出席这场新闻发布会。

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他也感谢国大党让出这个选区，因为金马仑传统上是国大党的议席，这次补选则是由国阵派出直属党员竞选。

“我们这次的做法跟砂拉越（大选）一样，以直属党员的方式上阵，南利可以选择加入任何国阵成员党，但是为了照顾成员党感受，他以直属党员的身份上阵。”

他强调，原任国大党金马仑区国会议员西华拉治并不是涉及贪污，只是竞选期间出现违反选委会条例的事情。

西华拉治在第14届大选中的五角战中，以597张多数票当选。

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选举法庭于去年11月30日裁决，上述国席在大选发生贪腐行为，因此宣判国阵在此国席的胜选无效，必须重选。

除了国阵成员党代表，伊党代表也出席新闻发布会。

与会者包括国阵总秘书拿督斯里纳兹里、巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙、巫青团长拿督阿斯拉夫、金马仑补选竞选主任兼彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪、国大党主席丹斯里威尼斯瓦兰、马华副总会长拿督斯里郑联科、伊党副主席拿督依斯干达和总秘书达基尤丁。

威尼斯瓦兰：考量数因素

国大党让出选区

威尼斯瓦兰解释国大党不参选的原因时指出，西华拉治不能参选，使国大党在该选区的胜算下跌了50%，加上最近发生雪州首邦市施菲尔兴都庙骚乱事件，担心马来选民不出来投票。

“虽然在行动党和国大党候选人当中，马来选民比较喜欢国大党，但是我们需要考虑许多因素，想出最好的策略，以便为国阵保住这个议席。”

他说，选委会禁止西华拉治竞选后，国大党在该国席胜选的几率也下滑了50%，加上其他因素，国大党因此才让出这个选区。

他强调，国大党并非受国阵施压而弃选。

依斯干达：伊党全力助选

依斯干达说，伊党会全力为南利助选，并相信其支持率会提高，因为希盟政府无法兑现许多承诺。

他说，伊党不是支持国阵候选人，而是支持反对党阵线的候选人，反对党必须站在同一阵线。

“我们将会派出辅选团队前往助选，我们在金马仑有许多党员，至于助选方式的详情则有待进一步讨论。”

他指出，伊党不仅可以保持支持率，而且还能提高。

旺罗斯迪：水费问题州议会讨论

旺罗斯迪说，该州还未讨论水费调涨一事，他将会把这个议题带入州行政议会讨论。

他也说，国阵在彭亨州执政，一直以来为人民提供很好的服务，不会等到补选时才公布好消息。