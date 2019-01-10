投资奏效．BP墨西哥湾发现10亿桶原油 英国石油（BP）在下一代科技上的投资奏效，发现10亿桶原油。

（英国．伦敦10日讯）英国石油（BP）在下一代科技上的投资奏效，发现10亿桶原油。

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BP在现有的墨西哥湾区油田发现10亿桶原油，同时也宣布发现两处新的离岸原油，将在邻近油田有大举新投资。

BP是墨西哥湾最大产油商，且在维持这个地位上大有进展。BP估计，到下一个十年的中期，墨西哥湾的化石燃料产出将等同于每天40万桶的原油产量。目前产量30万桶，约五年前则不到20万桶。

BP表示，将投入13亿美元，开发纽奥良沿岸亚特兰提斯油田的第三阶段。新开发的这八处新油井将从2020年开始投入生产，使BP在亚特兰提斯油田每日产能新增3.8万桶。

BP在该处新发现4亿桶原油后，做了此投资决定。

BP也在路易斯安那州的雷霆马油田发现10亿桶原油。高层表示，在先进震波科技及资料处理上的投资，使公司得以更快确认在亚特兰提斯及雷霆马油田的新发现。BP说以往须耗时一年来分析雷霆马油田的数据，现在只需要几周就能完成。

BP生产及探勘执行长鲁尼在声明中说：“我们在世界级的战略位置上持续迈进，透过科技、生产力、探勘上的成功，将油田资源升级。”

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BP也在Na Kika钻油平台附近发现新油田。