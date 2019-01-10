玻土团内讧．遗憾捏造事实诋毁土团名声．阿米尔抨旺赛夫伪君子 面对逼宫的玻州土团党主席阿米尔展开还击行动，指被他撤去州秘书职的旺赛夫是“伪君子”。

阿米尔（左二）在数名州执委陪同下召开新闻发布会，反驳旺赛夫的指责。（图：星洲日报）

（玻璃市．加央10日讯）面对逼宫的玻州土团党主席阿米尔展开还击行动，指被他撤去州秘书职的旺赛夫是“伪君子”。

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他说，旺赛夫指州内党领袖强迫他撤销伪造申报巨款的报案“充满了谎言及推卸责任”，所以他将把旺赛夫的一切举动报告给党中央纪律委员会调查，及采取合适的行动对付。

他今日在9名州执委与亚娄区部部份党员陪同下召开新闻发布会说，在伪造申报文件的事件上，玻州土团党在会议让旺赛夫自行决定报案与否，而旺赛夫最终选择报案，所以此事件就交由执法单位采取行动对付涉案者，没人强逼后者撤销报案。

他声称，他对于旺赛夫为了取得更多州内领袖的信任，而捏造事实及诋毁党名声的做法感到遗憾。

他说，他昨日也通过WhatsApp将此事件的来龙去脉及旺赛夫的13项罪名，呈报给敦马哈迪的政治秘书，并由中央领袖对旺赛夫的举动作出最后决定。

阿米尔强调，在没有获得中央领袖或主席的批准前，他不会逐一公布旺赛夫的13项罪名，但他指称道出的所有罪名都有证据。

“同样的，若党中央领袖确定此事件属实而要我引退，我将会毫无异议的辞职，因为这是党中央指令，我必须合作及遵从。”

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他说，他将会在近期内委任新的州秘书，并重组玻州土著团结党的理事会成员。