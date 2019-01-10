高庭驳回挑战选委会申请．西华拉治败诉 高庭今日驳回国大党副主席拿督西华拉治，挑战选举委员会以他在金马仑国会议席的选举中贿选为由，而取消他在该选区补选的竞选资格决定申请。

（吉隆坡10日讯）高庭今日驳回国大党副主席拿督西华拉治，挑战选举委员会以他在金马仑国会议席的选举中贿选为由，而取消他在该选区补选的竞选资格决定申请。

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选委会文告无违法

承审本案的高庭法官拿督诺丁哈山今日在聆听了各造代表律师的陈词后说，选委会主席阿兹哈在2018年12月28日所发表的文告并无违法，因为选委会是根据选举法庭所作出的裁决来发表有关文告。

“选委会依据选举法庭所达致的结论，即申请人（西华拉治）在选举的竞选期间清楚意识到贿选的存在，并允许这些违法事件发生，抵触了选举罪行法令第37（I）（II）条文而禁止申请人参选。”

鉴此，法官驳回西华拉治的申请，并谕令他支付5000令吉堂费。

高庭于本月7日同意发出准令给西华拉治，以挑战选委会的决定。

选委会在文告中表示，选委会在研究了选举法庭的书面判词后，宣布西华拉治不具资格参与金马仑国会议席的重选。

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西华拉治也因贿选，而被禁在2018年12月13日算起的5年内登记成为选民，或在任何选举中投票，甚至不可在任何选举中当选。

西华拉治不满选委会的决定，并在去年12月31日入禀高庭要求司法审核。