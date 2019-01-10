海航4.22亿美元．卖曼哈顿大楼 海航集团再有卖海外房地产的行动，该集团已成功出售纽约曼哈顿第三大道850号的物业。由于该物业临近川普大厦，故曾面临美国政府的审查。

（新加坡10日讯）海航集团再有卖海外房地产的行动，该集团已成功出售纽约曼哈顿第三大道850号的物业。由于该物业临近川普大厦，故曾面临美国政府的审查。

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海航声明证实海航出售消息，惟声明无提供条款的细节。

不过，据“Bisnow”早些时候报导称，美国房地产投资者Jacob Chetrit和他的儿子以4.22亿美元买入上址。

新加坡房地产商凯德集团日前宣布，与一家非关联第三方公司成立的合资公司（双方各占50%股权），以27.52亿元人民币向海航集团收购位于陆家嘴核心商圈的上海浦发大厦约70%面积。

收购部分包括办公楼8至19层和21至32层，地上总建筑面积41,773平方公尺。凯德集团将把浦发大厦作为种子资产，投入凯德即将成立的增值型私募房地产基金，该基金将关注亚洲重要城市的商务房地产项目。

文件显示，海航在推介资料上称，该项目的评估值为25.24亿元。上海浦发大厦建成日期为2002年7月，使用年限剩余28年。

银行界人士表示，海航集团正在出售新的资产。出售名单之中，包含最少20个项目，其中有很多是之前没有报导过，包括8间酒店、8间金融公司。当中的资产包括位于哈尔滨的酒店和上海豫园万丽酒店，另有成都一个商品园区；此外还有8个金融项目的股权，包括渤海人寿保险、海航期货的股份等。

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海航集团董事长陈峰在2018年11月曾表示，会继续加大处置资产的力度，“非主业坚决不要了”。