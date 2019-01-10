商摄政王继位‧彭王室今在隆开会 来自王室的消息指出，这会议由摄政王东姑阿都拉主持。

摄政王东姑阿都拉。

（彭亨‧关丹10日讯）彭亨州王室理事会将在周五祈祷后，在吉隆坡行宫开会商议彭亨州苏丹阿末沙退位，以让摄政王东姑阿都拉接位的建议。

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来自王室的消息指出，这会议由摄政王东姑阿都拉主持。

不过，消息来源拒绝就会议主题发表评论。

据《星报》报道，王室内一些有影响力的成员和顾问已经建议由东姑阿都拉接任彭亨州苏丹。

自国家元首苏丹莫哈末五世陛下于本月6日宣布退位后，新任国家元首的人选也成了国人热烈讨论的话题之一。

马来统治者理事会将于本月24日召开特别会议，以推选第16任国家元首和副元首。而掌玺大臣丹斯里赛丹尼尔2天前发文告指出，新任国家元首及副元首将于本月31日宣誓就职。

继苏丹莫哈末五世辞去国家元首后，统治者排位顺序显示，彭亨州苏丹殿下、柔佛州苏丹殿下、霹雳州苏丹殿下是轮任的人选。

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不过，彭亨苏丹殿下已届88岁，健康欠佳，因此若东姑阿都拉继承王位，将有资格被推选为国家元首。

根据宪法第9章阐明，苏丹可以同意退位，但必须附上一份保证书加以确认，并自愿签署文件和盖上盖章，新任者才可以接任。

彭亨州苏丹殿下曾于1979年4月26日至1984年4月25日，出任第7任国家元首。