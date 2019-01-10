优步无惧震荡．拚下半年IPO 优步（Uber）首席执行员科斯罗萨西受访时指出，优步的上市计划不太可能受到近期美股动荡影响。

（新加坡10日讯）优步（Uber）首席执行员科斯罗萨西受访时指出，优步的上市计划不太可能受到近期美股动荡影响。

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他先前暗示优步将于今年下半年举行股票首次公开发行（IPO），将成为今年最受投资人瞩目的IPO指标大案。

科斯罗萨西在新加坡受访时表示：“有上市计划的公司通常倾向在市况稳定的时候进行，但优步规模大，也有足够的弹性，能够在任何市场环境上市。优步会在准备好的时候上市，希望届时市场状况不错。”

科斯罗萨西透露，优步正朝着今年进行IPO的方向前进。在此同时，优步密切注意美国同业Lyft的上市计划。Lyft曾表示有意在今年举行IPO，而且也与优步同日秘密向美国证交会（SEC）提上市申请。

科斯罗萨西表示：“就好的一面来看，优步拥有强健的资产负债表，不一定要赶在今年上市。股票挂牌是公司目标，如果没有上市，我可能会感到失望，股东可能也会失望，不过公司营运会一如往昔。”

《华尔街日报》先前报导，辅导优步股票上市的顾问券商建议优步以1,200亿美元的估值挂牌。优步最新估值是760亿美元，去年8月丰田汽车宣布投资5亿美元购买优步优先股，将估值推升至该水准。

优步去年12月秘密向证交会递交上市申请文件。据熟知内情人士透露，按照软体银行（Softbank）的投资协议，优步必须在明年底前上市，若是未能覆行承诺，优步得同意让至少投资1亿美元或持股超过5年的投资人，在次级市场出售优步持股。

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由于市场担心全球经济成长减速，与中美贸易冲突，科技股惨遭血洗。市场上冲下洗可能让部份公司放弃今年的IPO计划。但科斯罗萨西表示，公司尚未感受到市场波动对消费者行为造成负面影响。