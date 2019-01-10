中被指提助1MDB还债换合约·“未有文件证明属实”·敦马：现阶段不能采行动 首相敦马哈迪说，政府需要先找到相关文件，才能证明美国《华尔街日报》引述秘密会议记录，指中国献议协助前朝国阵政府偿还一马发展公司（1MDB）债务，为中资换取大型项目的合约的说法是否属实。

（布城10日讯）首相敦马哈迪说，政府需要先找到相关文件，才能证明美国《华尔街日报》引述秘密会议记录，指中国献议协助前朝国阵政府偿还一马发展公司（1MDB）债务，为中资换取大型项目的合约的说法是否属实。

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他今日主持反贪污内阁委员会会议后，在新闻发布会上说：“现阶段，这只是一篇新闻报道。

“在我们接受这样的说法之前，这些文件可否向我们展示及交到我们手上？

“我们不能采取行动，我们要找到这些文件，并用这些文件来证明这件事的确发生。”

先知道事件才能评论

他表示，政府要翻阅前朝政府的文件来确定究竟发生了什么事。目前，尚未有文件证明《华尔街日报》的报道属实。

“那是前朝政府，不是我们的政府。”

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受询及若最终证明中国确曾献议为一马公司偿还债务，会否影响马中关系的问题，他说：“我们要先知道到底发生了什么事，才能作出评论或发声明。”

另外，马哈迪说，一马公司丑闻关键人物刘特佐才真正拥有政治动机来偷窃国库的钱。

首相也说，虽然政府还找不到刘特佐，但一定会把他找出来，缉拿归案。

“（全世界）只有70亿人口，所以并不是很难，我们可以从大海中捞出一支针，他会是我们要从大海中找出的那一支针。”

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刘特佐此前通过发言人发表声明，斥责《华尔街日报》的报道含有政治动机，并指控马哈迪政府“道德破产”，散播此事只为了延续其失败的政治事业。